이스라엘 "이란발 탄도미사일 400발 중 92% 요격"

▲ 이란 미사일 공격으로 파손된 이스라엘의 한 아파트 모습 (자료사진)

이란이 미국과 이스라엘을 겨냥한 보복 공격을 시작한 뒤 탄도미사일 400발 이상을 발사했다고 AFP 통신이 22일 보도했습니다.외신에 따르면 이스라엘군 대변인 나다브 쇼샤니 중령은 이날 기자들과 만나 "이란이 전쟁 개시 후 발사한 4백 발 이상의 탄도미사일 중 약 92퍼센트를 요격했다"고 밝혔습니다.이어 "매우 높은 요격률을 보이고 있다"고 자평했습니다.이란은 미국의 발전 시설 공격 예고와 지상군 투입 가능성 등 압박에 미사일 사거리를 늘리고 드론 전력을 고도화하면서 맞대응하고 있습니다.이란은 전날 핵시설이 있는 이스라엘 디모나시에 미사일 공격을 가했습니다.이 공격으로 30여 명이 부상을 입었고 북동쪽으로 25킬로미터 떨어진 아라드 마을에서도 최소 59명의 부상자가 나왔습니다.지난 20일에는 본토에서 4천 킬로미터 떨어진 인도양 디에고 가르시아 영국 미국 공동 군사기지에 탄도미사일을 발사했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)사거리를 2천 킬로미터로 자체 제한했던 이란에서 사거리 4천 킬로미터에 달하는 중거리 탄도미사일 발사가 확인된 것은 이번이 처음입니다.이는 영국 런던이나 프랑스 파리 등 서유럽 주요 도시가 이란의 공격 범위에 들어갈 수 있다는 것을 의미한다고 외신은 분석했습니다.이란군은 이날 기존 드론보다 파괴력이 강화된 '아라시-2'로 이스라엘의 물류 허브 벤구리온 공항을 공격했다고 밝혔습니다.