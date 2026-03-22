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삼천리, 여자프로골프 구단 대항전 첫 우승

서대원 기자
작성 2026.03.22 21:39 조회수
삼천리, 여자프로골프 구단 대항전 첫 우승
▲ 삼천리 골프단

국내 유일의 여자프로골프 구단 대항전에서 삼천리 골프단이 우승을 차지했습니다.

삼천리는 전남 여수 디오션 컨트리클럽에서 열린 '까르마·디오션 컵 골프구단 대항전 with ANEW GOLF' 마지막 날 최종 라운드에서 전예성과 서교림이 호흡을 맞춰 보기 없이 버디만 11개를 잡아냈습니다.

최종 라운드는 매 샷마다 팀원 중 더 유리한 지점에 놓인 공을 선택해 다음 플레이를 이어가는 '스크램블' 방식으로 치러졌습니다.

최종 합계 19언더파를 기록한 삼천리는 여자골프 국가대표팀을 2타 차로 따돌리고 우승했습니다.

삼천리는 대회 첫날 김민주와 최가빈, 둘째 날에는 고지원, 이세희, 그리고 마지막 날에는 전예성과 서교림이 나서 사흘 연속 선두 자리를 놓치지 않고 우승을 일궈냈습니다.

올해로 5회째를 맞은 여자골프 구단 대항전에서 삼천리가 우승한 것은 이번이 처음입니다.

이번 대회에는 KLPGA 투어를 대표하는 9개 골프 구단과 대한골프협회(KGA) 여자골프 국가대표팀까지 총 10개 팀이 출전해 기량을 겨뤘습니다.

(사진=크라우닝 제공, 연합뉴스)
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