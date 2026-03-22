롯데 유강남, 연타석 홈런…한화 허인서, '깜짝 홈런 선두'

▲ 유강남이 연타석 홈런을 터뜨렸다.

롯데 자이언츠가 화끈한 '대포 쇼'를 펼치며 시범경기 선두를 질주했습니다.롯데는 오늘(22일) 부산 사직구장에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화 이글스와 시범경기에서 유강남이 연타석 아치를 그리는 등 홈런 네 방을 쏘아 올려 10-6으로 승리했습니다.롯데는 대만 전지훈련 기간 도박장 출입으로 야수 4명이 징계를 받았지만, 시범경기에서 7승 2무 1패, 승률 0.778을 기록해 1위 확정을 눈앞에 뒀습니다.롯데는 3회말 빅터 레이예스가 한화 선발 윌켈 에르난데스를 상대로 우월 투런 홈런을 날려 기선을 잡았습니다.계속된 공격에서는 유강남이 좌월 3점 홈런을 외야 스탠드에 꽂아 5대 0으로 달아났습니다.한화는 5회초 심우준의 2루타로 1점을 만회하고 6회초에는 강백호가 투런홈런을 터뜨려 3대 5로 추격했습니다.그러나 롯데는 6회말 유강남이 다시 투런 홈런을 뿜어 7대 3으로 점수 차를 벌린 뒤 8회말 신윤후도 투런 홈런을 날려 승부를 결정지었습니다.한화는 9회초 허인서가 3점 홈런을 날렸으나 뒤집지는 못했습니다.지난해 상무 복무를 마치고 복귀한 포수 허인서는 시범경기에서 5번째 홈런을 터뜨리며 깜짝 1위로 나섰습니다.롯데 선발 제러미 비슬리는 5이닝 동안 삼진 3개를 뽑으며 5안타 1실점으로 막았습니다.수원에서는 타선의 집중력이 돋보인 kt wiz가 NC 다이노스에 6대 2로 역전승했습니다.NC는 2회초 2아웃 2, 3루서 최정원이 중전 적시타를 날려 2대 0으로 앞섰습니다.kt는 3회말 NC 유격수 김주원이 실책 2개를 저지르는 사이 3안타와 몸맞는공 2개로 5점을 뽑아 전세를 뒤집었습니다.kt 선발 맷 사우어는 5회까지 5안타, 2볼넷, 4탈삼진, 2실점으로 막아 승리투수가 됐습니다.개막전 선발로 내정된 NC 구창모는 2회까지 1볼넷만 허용하고 무안타로 막으며 컨디션을 최종 점검했습니다.난타전이 펼쳐진 대구에서는 LG 트윈스가 14대 13으로 삼성 라이온즈를 따돌렸습니다.삼성은 6대 14로 뒤진 9회말 이해승의 3점 홈런 등으로 7점을 만회했으나 역전에 실패했습니다.18안타를 몰아친 LG는 포수 이주헌이 솔로 홈런을 포함해 4타수 3안타를 터뜨렸고 17안타를 친 삼성에서는 류지혁이 4타수 3안타로 매서운 타격감을 보였습니다.삼성 선발 최원태는 3회까지 10안타로 6실점 해 패전투수가 됐고 LG 선발 임찬규도 4회까지 9안타 6실점의 난조를 보였습니다.잠실에서는 두산 베어스와 KIA 타이거스가 득점 없이 비겼습니다.두산 선발 크리스 플렉센은 5회까지 삼진 5개를 뽑으며 3안타 무실점으로 위력을 보였습니다.KIA 황동하도 선발 5이닝 동안 1안타 4볼넷 무실점으로 호투했습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)