뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨/XR] 4월 중순 수준 '포근'…'큰 일교차' 주의

SBS 뉴스
작성 2026.03.22 20:55 조회수
PIP 닫기
휴일인 오늘(22일) 봄기운이 가득했습니다.

서울의 낮 최고 기온이 19도 가까이 오르면서 4월 중순에 해당하는 포근함이 나타났습니다.

내일은 오늘보다 기온이 더 오르겠고요, 당분간 예년 기온을 웃돌겠습니다.

낮에 기온이 크게 오르는 만큼 아침과의 일교차도 큽니다.

시간대에 맞는 적절한 옷차림 잘해주셔야겠습니다.

일부 수도권과 강원 동해안, 충북과 경북 지역에는 건조특보가 내려졌습니다.

내일 수도권과 충남 지역에서 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요, 오후가 되면서 동쪽 지역의 대기질도 나빠지겠습니다.

그럼 위성 영상을 살펴보시겠습니다.

먼지로 인해서 공기는 답답하겠지만, 이렇게 보시는 것과 같이 하늘 자체는 맑게 드러나겠습니다.

내일 새벽부터 아침 사이 충청 이남 서해안을 중심으로 안개가 짙겠습니다.

내일 아침 서울의 기온 4도, 대전은 2도에서 출발하겠고요, 낮 기온은 전주 19도, 대구 20도까지 오르면서 일교차가 크게 벌어지겠습니다.

당분간 제주 지역에는 비가 오는 날이 잦겠고요, 그 밖의 지역은 하늘 맑은 날이 많겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지