[날씨/XR] 4월 중순 수준 '포근'…'큰 일교차' 주의

휴일인 오늘(22일) 봄기운이 가득했습니다.



서울의 낮 최고 기온이 19도 가까이 오르면서 4월 중순에 해당하는 포근함이 나타났습니다.



내일은 오늘보다 기온이 더 오르겠고요, 당분간 예년 기온을 웃돌겠습니다.



낮에 기온이 크게 오르는 만큼 아침과의 일교차도 큽니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



일부 수도권과 강원 동해안, 충북과 경북 지역에는 건조특보가 내려졌습니다.



내일 수도권과 충남 지역에서 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요, 오후가 되면서 동쪽 지역의 대기질도 나빠지겠습니다.



그럼 위성 영상을 살펴보시겠습니다.



먼지로 인해서 공기는 답답하겠지만, 이렇게 보시는 것과 같이 하늘 자체는 맑게 드러나겠습니다.



내일 새벽부터 아침 사이 충청 이남 서해안을 중심으로 안개가 짙겠습니다.



내일 아침 서울의 기온 4도, 대전은 2도에서 출발하겠고요, 낮 기온은 전주 19도, 대구 20도까지 오르면서 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



당분간 제주 지역에는 비가 오는 날이 잦겠고요, 그 밖의 지역은 하늘 맑은 날이 많겠습니다.



(안수진 기상캐스터)