롯데의 '뜨거운 봄'…시범경기 우승 눈앞

<앵커>



프로야구 롯데의 '뜨거운 봄'이 오늘(22일)도 계속됐습니다. 롯데 유니폼을 입은 뒤 한 번도 '멀티 홈런'을 친 적이 없던 유강남 선수의 홈런 두 방을 앞세워 한화를 꺾고 시범경기 1위 확정을 눈앞에 뒀습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



롯데 타선이 팀 타율 3할대의 불방망이를 휘두르고 있는 시범경기에서 유독 1할대 초반 타율로 부진하던 유강남의 방망이마저 깨어났습니다.



3회 한화 선발 에르난데스의 슬라이더를 받아쳐 좌측 담장을 넘어가는 3점 홈런을 터뜨리더니, 6회에도 비거리 130m의 초대형 투런 아치를 추가해 연타석 홈런을 기록했습니다.



2023년 롯데 유니폼을 입은 뒤 '멀티 홈런'이 한 번도 없었던 유강남의 홈런 2방과 레이예스의 초대형 투런포 등 12안타를 터뜨린 롯데가 한화를 10대 6으로 꺾고 2연승으로 시범경기 단독 선두를 질주했습니다.



롯데는 남은 두 경기 중 한 경기를 비기기만 해도 역대 최다인 13번째 시범경기 우승을 확정합니다.



한화 신예 거포 허인서는 9회 3점 아치를 그려 시범경기 5호 홈런으로 이 부문 단독 선두에 올랐습니다.



5개 구장에 8만 3천 명이 넘는 관중이 들어차 시범경기 일일 최다 관중 기록이 하루 만에 경신됐습니다.



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메이저리그 샌프란시스코의 이정후는 클리블랜드 전 3회 우전안타에 이어 4회 시범경기 첫 홈런까지 터뜨려 타율을 4할 5푼 5리로 끌어올렸습니다.



(영상편집 : 박정삼)