이 대통령, 한국은행 총재 후보에 신현송 국제결제은행 통화경제국장 지명

▲ 신현송 한국은행 총재 후보자

이재명 대통령이 새 한국은행 총재 후보로 신현송 국제결제은행(BIS) 통화경제국장을 지명했습니다.이규연 청와대 홍보소통수석은 오늘(22일) 브리핑을 통해 지명 사실을 알리고 "학문 깊이와 실무적 통찰력을 모두 갖춘 국제금융과 거시경제의 세계적인 권위자"라고 신현송 후보자를 소개했습니다.이규연 수석은 "중동 사태로 인해 국제 경제의 불확실성이 더 커지고 있으며 물가가 오를 가능성이 있는 상황"이라며 "물가 안정에 더해 국민경제 성장까지 조화롭게 이룰 수 있는 적임자라고 판단했다"고 밝혔습니다.신 후보자는 영국 옥스퍼드대·런던정경대 교수, 미국 프린스턴대 교수, 미국 뉴욕 연방준비은행 금융자문위원, 국제통화기금(IMF) 상주학자 등을 역임했습니다.이명박 정부 시절인 지난 2010년에 청와대 국제경제보좌관을 지내기도 했습니다.이 수석은 "중동 상황에서 볼 수 있듯 최근에는 국제 경제와 국내 경제를 구분할 수 없는 흐름"이라며 "이런 상황에서 더욱 이분의 전문성이 돋보일 것"이라고 평가했습니다.신 후보자는 조만간 국회 재정경제위원회의 인사청문회 등 임명 절차를 밟게 됩니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)