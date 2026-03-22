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'BTS공연' 26만 온다더니…엉터리 예측에 공무원 과다 동원 논란

김태원 기자
작성 2026.03.22 17:24 수정 2026.03.22 17:25 조회수
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서울 광화문 일대에서 열린 '방탄소년단(BTS) 컴백 공연'에 안전 요원으로 공무원들이 대거 동원되자 휴일 민간 공연에 1만 명이 넘는 공무원을 투입할 필요가 있었느냐는 지적이 제기되고 있습니다.

광화문 일대에서 열린 BTS 공연에는 약 10만 4천 명이 모였다고 공연 주최 측인 하이브는 추산했습니다.

이동통신 3사 접속자 수를 토대로 인파 규모를 추정하는 행정안전부 시스템 기준으로는 약 6만 2천명이 모인 걸로 추산되는데, 이는 공무원 1만 명이 포함된 대신 외국인 관람객 수와 알뜰폰 사용자는 빠진 수칩니다.

경찰은 당일 공연에 최대 26만 명이 모일 것으로 봤고, 서울시는 20만∼30만 명 가량이 BTS 무대를 보러 광화문 일대를 찾을 것으로 각각 예상했는데, 실제 추산된 인파 규모와 비교하면 어떤 기준으로 보나 한참 빗나간 셈입니다.

경찰은 ㎡당 2명을 기준으로 인파 예측치를 산출했는데, 인파가 무대가 있는 광화문광장에서 숭례문 인근까지 늘어설 경우 최대 26만 명에 달할 것으로 본 것입니다.

행사 안전 총괄대응 부처인 행안부는 이 같은 기관별 인파 예측치를 토대로 BTS 컴백 공연 안전 대응계획을 세웠고, 당일 현장에는 모두 1만 5천 500여 명의 안전 인력이 투입됐습니다.

경찰 6천 700여 명, 서울시 2천 600여 명 등 공무원과 공공기관 종사자만 1만 명이 넘게 투입됐고, 나머지 약 4천 800여 명은 하이브가 동원한 민간 인력입니다.

지난 2022년 이태원 참사 이후 인파 밀집 행사에 경찰 등 공무원들이 현장에 배치되는 일이 늘었는데, 이번 BTS 공연의 경우 부정확한 인파 예측치에 근거해 공무원들을 과도하게 동원한 것 아니냐는 지적이 나오는 것입니다.

휴일인 토요일에 1만 명이 넘는 공무원을 동원한 것 외에도 세금 낭비 논란, 행사 외 지역의 응급 대응 공백 우려도 나왔습니다.

행사에 차출된 공무원 1만여 명에게 시간당 1만 원에 최대 4시간의 추가 수당이 지급됐다고 봤을 때, 전체 지급액만 최소 4억 원에 달하는 것으로 추산됩니다.

(취재: 김태원, 영상편집: 나홍희, 제작: 디지털뉴스부)
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