회식 후 귀갓길에 숨진 택배기사…"업무상 재해 아냐"

▲ 택배기사 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

동료들과 회식 후 귀가하다 사고로 숨진 택배기사에 대해 업무상 재해가 아니라는 법원 판단이 나왔습니다.서울행정법원 행정3부는 최근 A 씨 유가족이 근로복지공단을 상대로 낸 유족급여와 장의비 부지급 처분 취소소송에서 원고 패소로 판결했습니다.택배기사 A 씨는 2023년 12월 다른 기사들과 저녁 식사를 하고 귀가 도중 육교에서 떨어지는 사고를 당했고, 이후 병원에서 치료받다가 다음달 외상성 뇌출혈로 사망했습니다.유가족은 퇴근 중 발생한 사고인 만큼 업무상 재해에 해당한다며 유족급여와 장의비 지급을 청구했습니다.이에 공단은 문제의 회식은 택배기사들이 친목 도모를 위해 자발적으로 실시한 업무 외적인 모임이라며, 업무상 재해로 볼 수 없다고 판단했습니다.이에 유가족은 결정을 취소해달라는 소송을 제기했지만, 행정법원도 유족 주장을 받아들이지 않았습니다.재판부는 "제출된 증거만으로는 회식이 사업주의 지배나 관리를 받는 상태에서 이뤄진 것으로 보기 어렵다"며 "회식 이후 발생한 사고로 인한 A 씨의 사망과 업무 사이에 인과관계가 있다고 보기 어렵다"고 봤습니다.재판부는 A 씨가 속한 회사의 관리자가 회식을 개최하거나 주관하지 않은 점과 택배기사들의 자발적인 참여로 이뤄진 점을 근거로 들었습니다.회식이 단순 친목 도모가 아니라 택배기사들이 업무상 노하우와 정보를 공유하는 자리라는 점 등 업무 관련성이 있다는 유족 주장도 받아들이지 않았습니다.재판부는 "회식에서 업무 노하우 등이 공유된 것으로 보이긴 하나, 참석자들이 모두 택배기사인 만큼 공통된 관심사로 이야기를 나눈 것에 불과해 업무의 연장으로 볼 수 없다"고 밝혔습니다.