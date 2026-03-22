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구윤철 "국제기구와 더 긴밀 협력…국익과 연결"

채희선 기자
작성 2026.03.22 14:04 수정 2026.03.22 14:19 조회수
구윤철 "국제기구와 더 긴밀 협력…국익과 연결"
▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 지난 20일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '제1차 국제금융기구 전략점검회의'를 주재하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 오늘(22일) "국제통화기금(IMF) 등 국제금융기구와 더욱 긴밀히 협력해 국익으로 연결하겠다"고 밝혔습니다.

구 부총리는 SNS를 통해 "지난 금요일 주요 국제금융기구에서 근무하는 재경부 직원들과 전략점검회의를 가졌다"며 이같이 썼습니다.

구 부총리는 "인공지능(AI), 에너지, 핵심 광물, 조달규정 개편 등 국제기구의 관심사와 관련 정책을 점검하고, 국내 정책과 어떻게 연결할 수 있을지 집중적으로 논의했다"며 "대한민국의 위상이 높아질수록 국제사회와의 협력은 더욱 불가피하다"고 강조했습니다.

화상으로 진행된 전략점검회의에는 IMF를 비롯해 세계은행(WB)·아시아개발은행(ADB) 미주개발은행(IDB)·유럽부흥개발은행(EBRD) 중미경제통합은행(CABEI)·녹색기후기금(GCF) 글로벌녹색성장기구(GGGI) 파견 직원들이 참석했습니다.

중동 상태의 경제적 영향에 대한 각 국제기구의 분석을 공유하고 점검했습니다.

(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)
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