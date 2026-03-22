송언석 "민주당, 적개심 하나로 검찰·사법 체계 시스템 망가뜨려"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표

국민의힘 송언석 원내대표는 더불어민주당 주도로 공소청과 중대범죄수사청(중수청) 신설을 위한 법안이 강행 처리된 것에 대해 강하게 비판했습니다.송 원내대표는 KBS '일요진단'에 출연해 "이재명 대통령과 민주당이 적개심 가지느냐로 검찰과 사법 체계를 시스템적으로 완전히 망가뜨리는 것 아닌가 하는 우려가 굉장히 크다"고 말했습니다.이어 "징계 처분으로 검사 파면도 가능하게 했기 때문에 아마 권력자에 대한 수사는 더 이상 힘들 것이고, 오히려 권력의 칼이 돼서 야당과 애꿎은 국민만 상대로 칼춤을 추게 될 우려가 있지 않을까 걱정하는 사람이 많다"라고 염려했습니다.민주당이 주도하는 '윤석열 정권 시절 검찰의 이른바 조작 기소 의혹에 관한 국정조사'에 대해서도 "기소 자체가 잘못된 것이라 정하고 하는 '답정너식' 국조로, 밑자락을 깔고 이후 이 대통령에 대한 공소를 다 취소하라 이렇게 가려는 것 같다"라고 비판했습니다.최대 쟁점인 공소청 검사의 보완수사권 문제를 지방선거 이후 논의하기로 한 데 대해선 "이 대통령과 정청래 대표, '충정로 대통령'이라는 별칭이 있는 김어준 씨 사이 권력 다툼이 벌어지는 것 같다"라며 "민주당 의원들 입장에서는 다음 권력자, 공천권자가 누가 되느냐가 더 중요한 판단 기준으로 작용하는 것 같다"라고 꼬집었습니다.당정이 중동 전쟁 대응을 이유로 추진하는 추가경정예산안에 대해선 "중동에서 전쟁이 났다고 해서 국가재정법상 추경 편성 요건에 들어 있는 '대한민국의 전쟁'을 이유로 추경을 하겠다는 것은 어불성설"이라며 "'전쟁 핑계 추경'이자 선거용 매표 행위"라고 비판했습니다.오세훈 서울시장과 소장파 의원들이 당 개혁의 후속 조치로 '혁신 선거대책위 조기 출범'을 요구하는 데 대해선 "혁신 선대위 의미가 당 대표의 2선 후퇴를 포함하는 개념이라는 발언이 나오는 바람에 혁신 선대위 개념 자체가 오염돼 버린 것 같다"라며 "용어가 중요한 게 아니라 이번 선거를 이길 수 있도록 하는 '이기는 선대위'로 가는 게 중요하다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)