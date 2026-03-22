손흥민 8경기째 '무득점'…LA FC, 오스틴과 0:0 무승부

▲ 미국 텍사스주 오스틴의 Q2 스타디움에서 열린 2026 메이저리그사커(MLS) 5라운드 원정 경기에서 손흥민이 볼 경합을 하고 있다.

미국 프로축구 LA FC의 손흥민 선수가 8경기째 득점포를 가동하지 못한 가운데, 팀은 무승부를 기록했습니다.LA FC는 미국 텍사스주 오스틴의 Q2 스타디움에서 열린 2026 메이저리그사커(MLS) 5라운드 원정 경기에서 홈팀 오스틴과 0대 0으로 비겼습니다.최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 뛴 손흥민은 부지런히 그라운드를 누비고 슈팅을 5차례 날렸지만 공격 포인트를 올리지 못했습니다.손흥민은 올해 첫 공식경기였던 지난달 18일 북중미 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 페널티킥으로 시즌 첫 골을 올린 이후 한 달 넘게 골 침묵에 빠져있습니다.손흥민이 올해 공식전 9경기에서 올린 공격포인트 8개 중 7개가 도움입니다.손흥민은 오늘 경기를 마친 뒤 A매치 기간을 맞아 영국 밀턴케인스로 가 축구대표팀에 합류합니다.창단 최다 기록인 리그 개막 4연승을 이어가던 LA FC는 첫 무승부를 기록했지만 4승 1무, 승점 13으로 서부 콘퍼런스 선두를 달렸습니다.(사진=게티이미지)