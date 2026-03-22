장동혁, 대구 찾아 공천 혼선 사과…"공정 경선 노력"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 22일 오전 대구시당에서 오는 지방선거 대구시장 공천과 관련해 대구지역 국회의원들과 만나는 자리에서 인사말을 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 직접 대구를 찾아 대구시장 공천과 관련한 당내 혼선에 대해 "당 대표로서 죄송스럽게 생각한다"라고 사과했습니다.장 대표는 오늘(22일) 오전 국민의힘 대구시당에서 대구 지역 국회의원들을 만났습니다.장 대표는 비공개 연석회의를 마친 뒤 취재진 앞에서 "대구시장 공천은 대구 시민들을 믿고 대구 시민들이 가장 경쟁력 있는 후보를 선택할 수 있도록 시민 공천을 해달라는 그런 취지로 저는 받아들였다"라고 말했습니다.이어 "오늘 들은 지역 민심을 공천관리위원장과 충분히 소통해 공천 과정에 반영되도록 하겠다"라고 덧붙였습니다.장 대표는 중진 컷오프 등 구체적인 공천 방식에 관해 묻자 "지지자들의 표심이 갈라지거나 분산되지 않는 것도 중요하다"라며 "그런 점들까지 고려해서 공정한 경선이 되도록 대표로서 최선의 노력을 다하겠다"라고 말했습니다.회의에 참석한 권영진 의원은 "회의에 참석한 의원들이 (중진) 인위적 컷오프는 안 된다는 뜻을 전달했고, 장 대표도 그렇게 이해한 것으로 안다"라고 회의 분위기를 전했습니다.회의에는 장 대표와 정희용 사무총장, 박준태 비서실장과 대구시장에 출사표를 던진 주호영·윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원을 포함해 지역 의원 12명 전원이 모두 참석했습니다.(사진=연합뉴스)