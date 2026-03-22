이 대통령, 30일 제주 타운홀미팅 개최…"대한민국 미래의 축소판"

▲ 이재명 대통령



이재명 대통령이 오는 30일, 제주도에서 타운홀미팅을 개최한다고 밝혔습니다. 이 대통령의 지역 타운홀미팅은 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남, 전북, 충북에 이어 제주가 12번째입니다.

이 대통령은 오늘(22일) 자신의 SNS 게시글을 통해 "유채꽃 피는 따스한 봄날, 제주특별자치도에서 뵙겠다"며 참가자 200명을 모집했습니다.

이 대통령은 제주도에 대해 "태양광과 풍력 등 청정에너지를 바탕으로 탄소중립을 가장 앞서 실현할 가능성을 지니고 있다"며 "관광과 문화, 기술이 공존하는 대한민국 미래의 축소판"이라고 평가했습니다.

그러면서, "제주의 강점이 도민 여러분의 삶의 질 향상과 지역경제의 지속적 성장으로 이어져야 한다. 관광의 양적 성장과 더불어 지역 자원을 활용한 산업과 일자리도 확대돼야 한다"고 강조했습니다.

이어 "탄소중립을 선도하는 에너지 대전환의 섬이자 머무는 관광과 K-컬처가 결합한 세계적 관광 수도, 지역경제 혁신 중심지로 도약하며 새로운 성장 모델을 만들어 갈 제주를 꿈꾼다"며 "무엇보다 중요한 것은 도민 여러분의 목소리"라고 덧붙였습니다.

(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)