국힘, '조작기소 국조' 의결 앞두고 "전대미문 헌정 오점 될 것"

▲ 최보윤 국민의힘 수석대변인

국민의힘은 '윤석열 정권 시절 검찰의 조작 기소 의혹에 관한 국정조사' 계획서의 국회 본회의 의결을 앞두고 "대통령의 범죄 혐의를 입법 권력으로 지우려 하는 이 시도는 대한민국을 '입법 독재 국가'로 전락시키는 전대미문의 헌정 오점이 될 것"이라고 비판했습니다.최보윤 수석대변인은 오늘 논평에서 "이번 국정조사의 실체는 이재명 대통령 관련 사건의 공소 취소를 정당화하기 위한 정치적 빌드업"이라고 주장했습니다.최수진 원내수석대변인도 논평에서 국정감사가 '재판에 관여할 목적으로 행사되어서는 아니 된다'는 국정감사 및 조사에 관한 법률 제8조를 들며 "국회가 한 사람을 위해 진행 중인 재판과 수사에 개입하는 것은 정상적인 민주주의가 아니다"라고 목소리를 높였습니다.이어 "더불어민주당과 이 대통령은 이제라도 사법질서 훼손 행위를 멈추라"며 "아무리 과거를 덮으려 해도 있었던 진실은 지울 수 없으며, 국민이 끝까지 기억할 것"이라고 강조했습니다.국민의힘은 공소청과 중대범죄수사청(중수청) 신설을 위한 법안이 전날 민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 데 대해서도 "민주당의 입법 폭주는 국민을 위한 개혁이 아니다"라고 주장했습니다.최보윤 수석대변인은 "수사와 기소의 과도한 분리는 범죄 대응을 약화할 수 있고, 검사의 독립성과 신분 보장이 약화할 수 있다는 우려도 크다"며 "중수청이 중대범죄 수사를 제대로 수행할 수 있을지도 불확실하다"고 지적했습니다.