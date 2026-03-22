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"죄송합니다" 고개숙인 안전공업 대표…대전 합동분향소서 사죄

안상우 기자
작성 2026.03.22 11:35 조회수
"죄송합니다" 고개숙인 안전공업 대표…대전 합동분향소서 사죄
대형 화재로 수십 명의 인명피해가 발생한 대전 안전공업의 손주환 대표이사가 22일 대전시청 1층에 마련된 합동분향소를 찾아 희생자들에게 사죄했습니다.

임직원 30여 명과 분향소를 방문한 손 대표는 국화를 들고 긴 묵념을 한 뒤 숨진 직원 14명의 위패 앞에 섰습니다.

위패에 적힌 직원들의 이름을 한참 바라보던 손 대표는 이내 흐느끼며 큰 소리로 "정말 죄송합니다"라고 연신 사죄했습니다.

일부 임직원들도 울먹거리며 손 대표를 따라 희생자들에게 "미안합니다"라고 외치며 사죄의 뜻을 전했다.

손 대표는 희생자들을 향해 큰절을 올린 뒤 임직원들과 함께 다시 한번 고개를 숙였다.

분향을 마친 손 대표는 '유족분들께 할 말 없냐', '헬스장을 불법 증축한 게 맞냐'는 취재진의 질문에 아무런 대답도 하지 않고 서둘러 자리를 떴다.

손 대표는 전날 안전공업 홈페이지를 통해 "이번 사고로 인해 소중한 생명을 잃고 다치신 모든 분과 가족 여러분께 깊은 애도와 진심 어린 사과의 말씀을 드린다"고 밝혔습니다.

그러면서 "피해를 본 분들과 유가족 여러분께 실질적인 도움이 되게끔 필요한 지원과 피해 복구에 책임을 다하겠다"고 약속했습니다.

지난 20일 오후 1시 17분 대전 대덕구 문평동 소재 자동차 부품을 제조하는 안전공업에서 대형 화재가 발생해 14명이 숨지고, 60명이 다치는 등 총 74명의 사상자가 발생했습니다.
 
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