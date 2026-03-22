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중동 정세 불안에 4월 제조업 전망 위축…10개월 만에 기준치 밑으로

최고운 기자
작성 2026.03.22 11:17 조회수
중동 정세 불안에 4월 제조업 전망 위축…10개월 만에 기준치 밑으로
▲ 국내 제조업 업황 PSI 추이

미국·이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 정세 불안 영향으로 국내 제조업 업황 전망이 크게 위축된 것으로 나타났습니다.

산업연구원은 지난 9∼13일 업종별 전문가 132명을 상대로 전문가 서베이 지수(PSI)를 조사한 결과, 4월 제조업 업황 전망 PSI가 88을 기록했다고 밝혔습니다.

PSI는 100을 넘어 200에 가까울수록 전월보다 업황이 개선됐다는 의견이 많다는 것을, 100 아래로 떨어져 0에 근접할수록 업황이 악화했다는 의견이 많다는 것을 의미합니다.

4월 업황 전망 PSI는 전월(117)보다 29포인트(p) 폭락하면서 10개월 만에 기준치 밑으로 내려갔습니다.

특히 수출 전망 지수가 3월 130에서 4월 91로 39p 내려가며 크게 꺾였고, 내수도 같은 기간 125에서 98로 29p 떨어졌습니다.

생산(126→97), 채산성(112→88), 투자(116→103) 등도 10p 넘게 내렸습니다.

업종별로는 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 원유 등 원료 수입에 차질이 빚어지는 화학의 업황 전망 지수가 3월 121에서 4월 53으로 68p 폭락해 충격이 클 것으로 우려됐습니다.

자동차, 기계, 철강, 전자, 섬유 등의 업종도 30p 넘게 폭락했습니다.

반도체는 3월보다 31p 떨어지긴 했지만 '슈퍼 사이클' 진입 기대로 여전히 기준치를 크게 웃도는 지수인 147로 나타났습니다.

(사진=산업연구원 제공, 연합뉴스)
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