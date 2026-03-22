이달 초 20대 소액 '빚투' 손실률, 일반 투자자의 3.2배

▲ 빚투 증가

중동 지역 불안으로 코스피가 급락한 이달 초 신용융자를 활용한 개인투자자의 손실 규모가 크게 확대된 것으로 나타났습니다.특히 20대 '빚투' 소액 투자자는 신용융자를 사용하지 않은 일반 투자자보다 손실률이 3배 이상 큰 것으로 집계돼 청년 투자자의 주의가 필요하다는 지적이 나옵니다.22일 금융권과 금융당국에 따르면 국내 대형 증권사 2곳의 개인투자자 종합 계좌 약 460만 개를 분석한 결과, 이달 들어 9일까지 신용융자를 이용한 개인투자자의 계좌별 평균 수익률은 -19.0%로 집계됐습니다.이는 신용융자를 사용하지 않은 투자자(-8.2%)의 2.3배 수준입니다.연령대별로 보면 60대 '빚투' 투자자의 수익률이 -19.8%에 달하는 등 높은 연령대에서 손실이 컸습니다.20대와 30대는 수익률이 각각 -17.8%와 -18.2%로 상대적으로 나은 편이었습니다.그러나 신용융자 미사용 투자자와의 격차는 20·30대에서 두드러졌습니다.30대는 신용융자 미사용 계좌 수익률(-6.6%)이 전 연령대 중 가장 양호했지만, 신용융자 사용시엔 손실률이 2.8배로 확대됐습니다.20대도 미사용 계좌(-6.7%) 대비 '빚투' 투자자 손실률이 2.7배에 달했습니다.50대는 이 격차가 1.9배에 그쳤습니다.소액투자자는 '빚투'와 일반 투자자 사이의 손실률 격차가 더 컸습니다.투자금 1천만원 미만인 신용융자 사용 계좌 수익률은 -20.7%로, 미사용(-7.5%) 대비 2.8배였습니다.특히 20대 소액 투자자는 신용융자 사용 시 손실률이 3.2배로 커져 가장 큰 차이를 보였습니다.이는 20대 투자자들이 신용융자를 활용해 일부 종목에 집중 투자하는 이른바 '몰빵 투자'를 많이 하기 때문으로 풀이됩니다.지난 2022년 강세장 때도 유사한 흐름이 나타났습니다.당시 김민기 자본시장연구원 연구위원은 '개인투자자 신용융자거래 현황과 특징 분석 및 시사점' 보고서에서 "신규·저연령·소액투자자의 신용 거래 수익률이 상대적으로 낮고, 분산투자 수준도 더 낮게 나타난다"고 분석했습니다.금융권 관계자는 "고연령층과 달리 청년 소액 투자자는 단기적으로 더 공격적인 투자를 하면서 신용융자 미사용 투자자 대비 손실 폭이 더 크게 나타나는 것으로 보인다"고 말했습니다.금융당국은 신용융자 규모가 시가총액의 0.6%(지난 6일 기준) 수준으로 시장 전반의 불안으로 확산할 가능성은 제한적이라고 보고 있습니다.다만 증권사에 레버리지 투자 위험성 안내를 강화하도록 하고, 신용융자·차액결제거래(CFD) 등 관련 리스크 관리 체계 점검을 주문했습니다.일부 증권사는 자체적으로 신용융자 관련 이벤트를 중단하는 등 자체 대응에 나선 것으로 알려졌습니다.금융당국 관계자는 "레버리지를 활용한 투자는 주가 하락 시 손실이 크게 확대될 수 있다"며 "신용융자는 감당할 수 있는 범위에서만 신중히 활용해야 한다"고 강조했습니다.금감원은 이외에도 증권 계좌를 담보로 캐피탈사에서 자금을 빌리는 스탁론 등 전 금융권의 잠재적 빚투 요인을 점검하고, 리스크 관리에 나설 예정입니다.