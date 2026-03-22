일본 여자 축구, 호주 1:0으로 꺾고 아시안컵 우승…통산 3번째

▲ 아시안컵 우승한 일본 여자 축구대표팀

일본이 호주를 물리치고 8년 만에 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 정상을 탈환했습니다.일본 여자 축구대표팀은 어제(21일) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 열린 2026 여자 아시안컵 결승전에서 호주를 1대 0으로 따돌렸습니다.전반 17분 일본의 하마노 마이카가 페널티 지역 왼쪽에서 오른발로 때린 중거리포가 꽂히며 선제 결승 골이 됐습니다.이로써 일본은 2014년과 2018년 연속 우승을 달성한 뒤 8년 만에 정상을 탈환하며 여자 아시안컵 통산 3번째 우승을 차지했습니다.여자 아시안컵 최입니다 우승팀은 9회나 트로피를 들어 올린 중국이며, 일본이 이번 우승으로 북한, 대만과 더불어 최입니다 우승 공동 2위(3회)가 됐습니다.일본은 최근 4차례 대회에서 3회 정상에 올랐고, 그사이 우승하지 못한 2022년엔 3위에 올라 아시아 여자 축구 최강팀의 면모를 뽐냈습니다.이번 대회에선 조별리그를 3연승 C조 1위로 통과한 뒤 토너먼트에서 필리핀, 한국, 호주를 연파하며 '전승 우승'을 달성했습니다.특히 조별리그와 토너먼트를 합해 6경기에서 득점은 무려 29골이었고 실점은 단 1골이었는데, 일본을 상대로 유일하게 골을 넣은 선수는 준결승전에서 맞붙은 한국의 강채림(몬트리올)이었습니다.2010년 이후 16년 만의 우승을 노린 호주는 한 골 차를 극복하지 못한 채 준우승에 만족해야 했습니다.특히 호주는 일본의 3차례 우승 때 모두 결승에서 패하며 준우승했습니다.경기에는 한국의 김유정 심판이 주심으로 나섰고, 오현정 심판이 대기심, 박미숙 심판이 예비 부심으로 배정됐습니다.부심은 팔레스타인, 태국 국적 심판들이 맡았습니다.이번 대회에서 한국은 4강까지 올랐으나 18일 준결승전에서 일본에 1대 4로 져 결승에는 오르지 못했습니다.다만 한국은 4강에 진입하면서 2027 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 본선행 티켓은 챙겼습니다.이번 대회에 걸린 월드컵 본선 진출권은 총 6장으로, 준결승에 오른 4개 팀, 그리고 8강전 4개 팀 간의 플레이오프에서 승리한 2개 팀에 주어졌습니다.한국, 일본, 호주, 중국이 4강에 올라 본선에 직행했고, 플레이오프를 통해서 북한과 필리핀이 추가로 본선 진출권은 따냈습니다.다음 여자 아시안컵은 2029년 우즈베키스탄에서 열릴 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)