중동 전쟁 이후 투자 성적표…외국인 선방·개인은 '울상'

▲ 개인 투자자 (자료사진)

중동 전쟁 여파로 증시 변동성이 커진 가운데 외국인 투자자들은 수익률 방어에 선방한 반면, 개인은 지수보다 부진한 성적을 낸 것으로 나타났습니다.22일 한국거래소에 따르면 미국과 이스라엘의 이란 공습 직후 거래일인 지난 3일부터 20일까지 개인 투자자가 유가증권시장에서 많이 순매수한 상위 10개 종목 중 8개 종목이 지난달 말 대비 마이너스(-) 수익률을 기록했습니다.플러스(+) 수익률을 기록한 종목은 2개에 불과했습니다.개인이 가장 많이 담은 종목은 삼성전자로 8조3천610억원 순매수했는데, 이달 들어 주가는 7.90% 내렸습니다.두 번째로 많이 담은 종목인 SK하이닉스도 이달 들어 5.09% 하락했습니다.SK하이닉스 순매수액은 2조8천60억원에 달했습니다.최근 국제유가 급등에 따른 인플레이션 우려로 미국 금리 인하 기대가 후퇴하면서 기술주 전반의 투자 심리가 위축된 영향입니다.순매수 3위인 현대차도 23.29% 급락했으며, 네 번째로 많이 담은 기아도 18.00% 하락했습니다.이밖에 현대로템(-21.87%), 케이뱅크(-20.48%), NAVER(-12.97%), 한국전력(-15.98%)도 줄줄이 급락했습니다.LIG넥스원(29.86%), S-Oil(1.64%)은 올랐습니다.이들 10개 종목은 평균 9.41% 급락해, 같은 기간 코스피 수익률(-7.41%)보다 부진했습니다.반면 외국인 투자자들은 변동성 장세에서도 시장 수익률을 웃도는 성과를 냈습니다.외국인이 유가증권시장에서 많이 순매수한 상위 10개 종목의 평균 수익률은 -0.25%로 코스피 수익률(-7.41%)을 웃돌았습니다.개인(-9.41%) 수익률과는 더욱 격차를 벌렸습니다.외국인 순매수 상위 10개 종목 중 4개 종목이 지난달 말 대비 플러스(+) 수익률을 기록해, 개인(2개)보다 양의 수익률을 나타낸 종목이 많았습니다.외국인이 이달 들어 가장 많이 담은 종목은 두산에너빌리티로 4천270억원 순매수했습니다.주가는 지난달 말 10만 6천300원에서 이달 10만 9천600원으로 3.10% 올랐습니다.중동 전쟁으로 유가가 급등하자, 석유를 대체할 에너지로 원자력이 주목받으면서 매수세가 몰린 영향으로 분석됩니다.순매수 상위 종목 중 에이피알 주가가 31만 2천500원에서 35만 9천500원으로 15.04% 급등했으며, 한화에어로스페이스(10.46%)와 삼성생명(0.65%)도 올랐습니다.반면 HD현대중공업은 7.30% 내렸으며, 셀트리온(-15.30%), 삼성중공업(-1.38%), 효성중공업(-3.12%), SK텔레콤(-1.25%), KT&G(-3.43%)도 하락했습니다.증권가에서는 당분간 중동 긴장이 지속되면서 증시 변동성이 커질 수 있다고 보고 있습니다.신얼 상상인증권 연구원은 "중동 전쟁이 전쟁 초기와 달리 에너지 시설에 대한 파괴와 주변국 타격, 지상군 투입 등 점차 극단적 방식으로 치닫고 있는 점은 투자 심리를 재차 위축시킬 수 있다"며 "전쟁 불확실성이 확실하게 해소되지 않은 만큼, 상승 업종에 대한 단기적 차익 실현 가능성을 염두에 둘 필요가 있다"고 짚었습니다.이 가운데 원전·신재생에너지주 수혜는 지속될 것이라는 전망이 나옵니다.이경민 대신증권 연구원은 "고유가 환경이 지속되면서 원전 및 신재생에너지에 대한 수혜 기대감이 확대되고 있다"며 "특히 원전은 튀르키예 정부가 신규 원자력 발전소 건설을 위해 한국과 협상을 본격화했다는 소식이 긍정적"이라고 설명했습니다.