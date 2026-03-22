이란, 이스라엘 핵시설 있는 도시에 미사일…"나탄즈 피격 보복"

▲ 이른 아침 요격된 이란산 미사일의 잔해가 텔아비브 상공을 가로지르고 있다.

이란 국영방송이 현지 시간 21일 핵시설이 있는 이스라엘 디모나 시에 미사일 공격을 가했다고 밝혔습니다.그러면서 디모나 지역을 겨냥한 미사일 공격은 자국의 나탄즈 핵 단지 피격에 대한 보복 차원이라고 보도했습니다.앞서 이날 저녁 디모나에는 탄도 미사일이 떨어져 최소 39명의 사상자가 발생했습니다.이스라엘군은 수십 명의 부상자와 막대한 재산 피해를 낸 이란발 탄도 미사일의 요격 실패 경위에 대해 조사하고 있습니다.군 당국에 따르면 당시 방공 시스템이 가동돼 탄도 미사일 대응에 나섰으나, 요격 미사일이 목표물을 격추하는 데 실패했습니다.국제원자력기구는 디모나에 발사체가 떨어졌다는 보고가 있지만, 이 지역에 있는 네게브 원자력 연구소의 피해 징후는 접수되지 않았다고 밝혔습니다.또 IAEA는 현지 당국을 인용해 이번 사건 이후 비정상적인 방사능 수치는 감지되지 않았다고 전했습니다.앞서 이란 원자력청은 이날 오전 성명에서 "오늘 아침 나탄즈 농축 시설이 공격의 표적이 되었다"고 확인하면서 "방사성 물질의 유출은 보고되지 않았다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)