'러시아게이트 수사' 뮬러 전 FBI국장 별세…트럼프 "기쁘다"

▲ 로버트 뮬러 전 연방수사국(FBI) 국장

도널드 트럼프 대통령의 대선 캠프와 러시아 간의 선거 유착 의혹을 조사했던 로버트 뮬러 전 FBI 국장이 81세를 일기로 별세했습니다.뮬러 전 국장의 유족은 현지 시간 21일 성명에서 전날 밤 뮬러 전 국장이 사망했다고 밝혔습니다.사망 장소와 사인은 공개되지 않았습니다.뉴욕타임스는 지난해 뮬러가 파킨슨병을 앓고 있다고 보도한 바 있습니다.뮬러 전 국장은 2001년 9·11 테러 일주일 전에 FBI 국장으로 취임해 이후 12년간 격동의 시기에 FBI를 이끌었습니다.NYT는 그가 FBI 조직 구조와 문화를 개혁하며 FBI를 국가 안보와 시민의 자유를 동시에 중시하는 21세기형 정보기관으로 탈바꿈시키는 데 노력한 인물이라고 평가했습니다.뮬러 전 국장은 2013년 FBI 국장에서 물러났으나 2017년 5월 '러시아게이트' 특별검사로 임명되며 다시 공직에 복귀했습니다.수사는 2016년 미 대선에 대한 러시아의 개입 여부, 트럼프 선거 캠프와 러시아의 공모 여부를 규명하는 데 초점이 맞춰졌습니다.뮬러 전 국장은 22개월간의 수사를 통해 트럼프의 측근과 러시아 정보 요원 등 34명을 기소, 일련의 유죄 인정과 유죄 판결을 끌어냈습니다.그러나 재임 중이던 트럼프 대통령에 대해서는 형사 기소를 하지 않았습니다.뮬러 전 국장은 2019년 의회 증언에서 "조사 결과 러시아 정부가 우리 선거에 광범위하고 체계적인 방식으로 개입한 것으로 드러났다"고 밝혔습니다.다만 트럼프 대통령 본인이나 캠프가 러시아 측과 공모하지는 않은 것으로 결론지었습니다.그러면서도 "법무부 정책과 공정성 원칙에 따라 우리는 대통령이 범죄를 저질렀는지 여부에 관해 판단을 내리지 않기로 결정했다"며 "대통령이 저질렀다고 의심받는 행위들에 대해 대통령은 무죄로 입증되지 않았다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 러시아게이트 수사를 자신을 겨냥한 정치 공작이라고 규정하며 뮬러 전 국장 등 당시 수사 참여자들을 강도 높게 비판해 왔습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 뮬러의 사망 소식에 대해 "잘됐다, 그가 죽어서 기쁘다"며 "이제 그는 더 이상 무고한 사람들을 해칠 수 없다"고 적어 깊은 앙금을 여과 없이 드러냈습니다.(사진=AP, 연합뉴스)