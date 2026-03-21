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미 경제석학 "4∼5년내 장기금리 급등 동반한 금융 충격"

유덕기 기자
작성 2026.03.21 23:54 조회수
미 경제석학 "4∼5년내 장기금리 급등 동반한 금융 충격"
국제통화기금(IMF) 수석 이코노미스트를 지낸 케 네스 로고프 하버드대 교수가 장기금리의 급등을 동반한 금융 충격이 향후 4∼5년 이내에 발생할 것이라고 경고했다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했습니다.

로고프 교수는 오늘 이 신문에 실린 인터뷰에 서 지난해 발간한 자신의 저서 '달러 이후의 질서 '(Our Dollar, Your Problem)에서는 금융 충격이 5∼10년 이내에 발생할 가능성을 지적했으나 "이제 는 4∼5년 이내로 앞당겨졌다"고 말했습니다.

이어 "도널드 트럼프 미국 행정부 하에서 정부 부채 수준이 높아지고 미국 연방준비제도(FRB)의 독립성도 저하됐다"며 금융충격 예상 시기를 앞당 긴 근거를 설명했습니다.

그는 "충격은 이란 전쟁이나 호르무즈 해협 봉 쇄 형태로 이미 와있을지도 모른다"며 "중요한 점 은 이 세계 경제 혼란이 금리를 밀어 올리고 있다 는 것"이라고 지적했습니다.

그는 약 10년 뒤 미국 달러화의 위상과 관련해 서는 "주요 통화로는 남겠지만 지배력 저하는 계속될 것"이라며 "역사적으로 기축통화 변천은 수십 년에 걸친 완만한 과정이고 다극 체제라는 중간단 계를 거친다"고 말했습니다.

그러면서 중국 위안화와 유로화, 가상화폐가 더 큰 점유율을 차지할 것이라고 내다봤습니다.

기축통화인 달러화 패권의 약화를 예상하는 이 유로는 미국 정부 부채의 증가와 위안화를 국제통화로 만들려는 중국의 도전 등을 꼽았습니다.

로고프 교수는 일본이 외환 보유고를 미국 국 채에 집중적으로 편입해놓은 데 대해서는 "위안화 가 달러화에 엄격히 고정돼 있던 시절에는 미국 국 채 보유만으로도 걱정이 없었지만 위안화의 가격 움직임이 유연해질 것"이라며 "투자를 분산하고 다 양한 포트폴리오를 구축하는 게 합리적"이라고 말했습니다.
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