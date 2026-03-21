전 세계 190개국 생중계…"수익 2조 9천억" 전망도

<앵커>



BTS의 오늘(21일) 공연은 전 세계 190개국에 생중계되고 있습니다. 이번 공연은 'BTS노믹스'라는 말이 나올 정도로 경제적 수익은 물론, 다른 파급 효과도 상당할 걸로 기대됩니다.



보도에 조윤하 기자입니다.



<기자>



3년 5개월 만에 멤버 7명 완전체로 무대에 오른 BTS의 오늘 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190개국에 중계되고 있습니다.



국경을 뛰어넘어 실시간으로 공연을 지켜볼 걸로 예상되는 인원은 최소 5천만 명.



비욘세, 테일러 스위프트 등의 공연을 넷플릭스가 편집해 방송한 적은 있지만, 단일 가수의 공연 전체를 실시간으로 중계하는 건 BTS가 처음입니다.



BTS의 화려한 컴백 무대, 경제적 파급 효과도 엄청날 거라는 기대감에 'BTS노믹스'라는 신조어까지 등장했습니다.



공연을 보러 온 글로벌 팬들이 숙박, 음식, 뷰티, 패션 같은 다른 분야에서도 소비를 해 낙수 효과가 클 거라는 분석입니다.



블룸버그는 오늘 공연만으로 서울에 2천660억 원의 파급 효과를 가져올 것으로 추산했고, BTS 앨범과 굿즈 판매량, 월드 투어 매출 등을 모두 합하면 수익이 2조 9천억 원에 달할 수 있다는 증권가 전망도 나왔습니다.



[지인해/신한투자증권 연구원 : 팬덤 소비가 구매력이 높은 편이고, 전국 주요 거점 백화점이나 호텔, 리조트, 편의점, 음식점 등 BTS 컴백 마케팅이 소비를 끌어올릴 것이기 때문에….]



공연 장소가 가장 한국적인 곳 '광화문'인 만큼, 한국 문화에 대한 수용성도 높아질 수 있습니다.



[이윤경/한국문화연구원 콘텐츠연구본부장 : 경복궁이라든지 광화문이라든지, 이런 한국의 문화적인 요소가 들어가 있거든요. 그래서 기존에 K팝에 대해서 관심이 없었던 사람들도 문화적인 접근으로 수용도가 좀 높아질 것으로 (생각됩니다.)]



BTS노믹스는 미국의 팝스타 테일러 스위프트가 공연하는 곳마다 팬들을 몰고 다니면서 소비를 촉진시켜 수조 원의 파급 효과를 일으킨, 이른바 '테일러노믹스'와 맞먹을 수 있다는 관측이 제기됩니다.



(영상취재 : 박현철·양지훈, 영상편집 : 신세은)