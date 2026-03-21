기름때 타고 순식간에…101kg 나트륨에 '주저'

<앵커>



피해를 키운 건 이뿐만이 아닙니다. 공장 곳곳의 기름때와 먼지가 불을 순식간에 키운 데다 물과 닿으면 폭발성이 커지는 나트륨 때문에 초기 진화도 쉽지 않았던 겁니다.



피해가 왜 이렇게 커졌는지는 신용일 기자가 자세히 설명합니다.



<기자>



소방 당국은 불이 시작한 곳을 공장 1층으로 추정하고 있습니다.



[남득우/대덕소방서장 : 저희는 (발화 지점을) 1층으로 추정을 하는데 지금은 더 조사를 해봐야 (합니다).]



1층과 2층에는 생산 공정이 있고 3층은 주차장으로 돼 있는데, 불은 빠르게 2, 3층으로 번져 올라갔고, 2층과 3층 사이의 헬스장에서 가장 많은 사망자가 발생했습니다.



[화재 목격자 : 처음 저희가 펑 소리가 나서 깜짝 놀라서 밖을 보고 이제 연기가 확 나오기에.]



불이 순식간에 확 커진 건데, 자동차 부품 공정에 자주 사용하는 절삭유의 기름때와 먼지 등이 화재 확산 원인으로 지목됐습니다.



[남득우/대덕소방서장 : 절삭유 기름때 같은 게 천장이나 이런 데에 많이 묻어 있는 상태였습니다. 그리고 또 집진 설비나 배관에 슬러지(먼지) 같은 게 많이 껴 있기 때문에 그걸 타고 순식간에.]



부품 공정에 쓰인 나트륨도 초기 화재 진압을 더디게 했다는 분석도 제기됩니다.



나트륨은 물과 반응하면 폭발 위험성이 크기 때문에 소방 당국은 불이 난 건물 옆에 있는 다른 건물에 별도 보관된 101kg 나트륨을 다른 장소로 이동시킨 뒤에야 본격적인 진압 작업에 나설 수 있었습니다.



[이영주/경일대 소방방재학부 교수 : 물을 쓰는 것에 대해서 상당히 조심스럽고. 적극적으로 하기는 어려웠기 때문에 초기에 진압이 다른 화재들보다는 좀 빨리 이루어지지 못한 (것으로 보입니다.)]



전문가들은 불이 난 공장 내부에도 나트륨이 소량 보관돼 있을 가능성이 제기되면서 이를 확인하는 작업이 초기 진화 작업 속도를 내는 데 방해가 됐을 거라고 지적했습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 오영택, 디자인 : 박태영·석진선)