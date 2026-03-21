BTS '아리랑', 첫날 판매량 400만장 육박…자체 최고

▲ BTS 새 앨범 '아리랑'

그룹 방탄소년단(BTS)이 3년 9개월 만에 발표한 새 앨범 '아리랑'(ARIRANG)이 발매 당일 400만 장에 육박하는 판매량을 달성했습니다.소속사 빅히트 뮤직은 전날(20일) 오후 1시 발매된 정규 5집 '아리랑'이 첫날 하루 398만 장 판매됐다고 밝혔습니다.이전까지 방탄소년단의 발매 첫 주 판매량 최고 기록은 2020년 2월 정규 4집 '맵 오브 더 소울 : 7' (MAP OF THE SOUL : 7)이 세운 337만 장이었습니다.5집은 하루 판매량으로 이 수치를 가뿐히 뛰어넘으며 자체 최고 기록을 세웠습니다.새 앨범 '아리랑'은 이탈리아, 멕시코, 스웨덴 등 전 세계 88개국(지역) 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위에 올랐습니다.타이틀곡 '스윔'(SWIM)은 21일 오전 9시까지 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 등 90개국(지역) 아이튠즈 '톱 송' 정상을 휩쓸었습니다.'스윔'은 국내 음원차트 멜론, 벅스에서도 실시간 차트 1위로 직행했으며 멜론에서는 앨범 전곡이 '톱 100'에 진입했습니다.이번 앨범은 하이브 방시혁 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았습니다.방탄소년단의 정체성과 이들이 마주한 보편적인 감정을 다룬 이번 앨범은 방시혁 하이브 의장이 총괄 프로듀싱을 맡았습니다.방탄소년단은 오늘(21일) 오후 8시 서울 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 열고 신곡 무대를 처음 공개합니다.이번 공연은 넷플릭스에서 전 세계 190여 개 국에 생중계합니다.