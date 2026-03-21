BTS 공연 연출자 "팬들이 핵심…기쁨의 모든 순간 담을 것"

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 19일 서울 종로구 세종문화회관 계단 BTS 홍모물 앞에서 외국인 관광객들이 기념사진을 찍고 있다.

방탄소년단(BTS)의 컴백 공연 연출을 맡은 해미시 해밀턴 감독이 이번 공연의 핵심을 팬들로 꼽았습니다.해밀턴 감독은 오늘(21일) 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 "화려한 무대와 진솔한 감동이 어우러진 순간들이 펼쳐질 것"이라고 밝혔습니다.그는 "'아미'(팬덤명)로 불리는 팬들이 라이브 스트리밍의 핵심 주인공 중 하나"라며 "현장에서 수십만명이 음악에 흠뻑 빠져있을 때 그 기쁨의 순간을 모두 담아내는 것이 우리의 임무"라고 설명했다.해밀턴 감독은 이어 "BTS 멤버들은 자신들의 뿌리와 깊이 연결돼 있으며, 이 공연장은 그 중심에 있다"며 "이곳은 하나의 아치이자 액자이며, 이야기의 시작이자 한 장의 마무리이고, 동시에 새로운 장의 시작이기도 하다"고 의미를 부여했습니다.블룸버그는 미국 최대 스포츠 연계 음악 이벤트인 슈퍼볼 하프타임쇼를 연출한 이력이 있는 해밀턴 감독이 약 4년 만의 BTS 컴백 무대를 상징적인 아치와 디지털 월 등으로 장식했다고 설명했습니다.이번 무대는 또 경복궁과 7명의 멤버, 수십만명의 팬들을 한데 담아내 K-컬처의 주요한 순간들을 실시간으로 포착해내도록 설계됐습니다.넷플릭스는 시나리오 기반의 프로그램들을 넘어서 라이브 이벤트 중심으로 시청자 참여도를 확대하려는 노력의 하나로 이번 공연을 전 세계 190여개국에 실시간으로 생중계할 예정입니다.한국에서 열리는 주요 이벤트가 넷플릭스로 글로벌 생중계되는 것은 이번이 처음입니다.브랜든 리그 넷플릭스 논픽션 시리즈 및 스포츠 부문 VP(부대표)는 "이번 공연이 올해 넷플릭스의 가장 큰 라이브 이벤트가 될 것"이라며 "이런 라이브 이벤트가 전 세계 팬들에게 다가갈 기회라고 본다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)