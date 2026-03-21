BTS 공연 8시간 전부터 '북적'…2만 4천 명 모였다

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 여는 21일 서울 광화문 광장에서 '아미'(BTS 팬덤)들과 시민들이 길을 걷고 있다.

방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 열리는 서울 광화문광장에 '아미'(BTS 팬덤)가 속속 모여들고 있습니다.서울시에 따르면 오늘(21일) 정오를 기준으로 광화문과 덕수궁 인근에는 2만 2천∼2만 4천 명이 모였습니다.3시간 전보다 91.9%, 1시간 전보다 20.8% 늘어난 규모입니다.아직은 실시간 인구 혼잡도가 '여유' 수준이지만 오후 1시부터는 '보통', 오후 2시부터는 '약간 붐빔'으로 상향될 걸로 보입니다.늘어나는 인파에 광장 일대에 대한 경비는 더욱 강화되고 있습니다.광화문 월대 맞은편부터 지하철 1·2호선 시청역까지 남북으로 1.2㎞, 동서로 200ｍ 구역은 안전 펜스가 둘러쳐졌습니다.메인 무대는 경찰특공대가 폭발물 여부를 점검하며 혹시 모를 상황에 대비하고 있습니다.시청광장과 숭례문, 청계천 부근까지도 경찰과 형광조끼를 착용한 진행요원이 곳곳에 배치돼 통행을 관리했습니다.광장을 통과하려면 지나가야 하는 31개 게이트에서는 검문검색이 이뤄졌습니다.검문검색에 시간이 소요되면서 세종대로사거리에 설치된 한 게이트 앞은 순서를 기다리는 관람객과 보행자가 장사진을 이루기도 했습니다.인도 한복판에는 차단봉이 설치됐고 경찰과 진행요원은 우측통행을 유도했습니다.주변 빌딩 31곳은 출입이 통제되고 있습니다.대한민국역사박물관은 임시로 휴관하고, 세종문화회관은 공연을 취소하기도 했습니다.주한미국대사관에는 담장을 따라 경찰버스 차벽이 설치돼 대사관과 역사박물관 앞 인도는 통행 자체가 불가능합니다.공연이 다가오면서 교통 통제도 차츰 강화될 예정입니다.세종대로는 전날 밤부터 전면 통제됐고 사직로와 율곡로는 이날 오후 4시부터 11시까지, 새문안로와 광화문 지하차도도 오후 7시부터 11시까지 통행이 불가능합니다.지하철도 5호선 광화문역은 오후 2시부터, 시청역과 3호선 경복궁역은 오후 3시부터 무정차 통과가 시행됩니다.2호선 을지로입구역 등 인접 역사도 인파 밀집도에 따라 열차가 정차하지 않을 수 있습니다.정부는 서울청사에 현장상황실을 설치하고 인파 밀집상황을 실시간 관리하고 있습니다.오늘 현장에 투입되는 경찰과 소방, 공무원 등은 1만 5천 명에 달합니다.(사진=연합뉴스)