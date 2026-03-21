나트륨 101kg에 막힌 초기 진입…'이중 악재'

대전 대덕산업단지 자동차 엔진 밸브 제조 공장에서 발생한 대형 화재.



진화까지 10시간이 넘게 걸렸습니다.



공장이 조립식 구조로 지어진 탓에 불길이 매우 빠르게 번졌는데,



화재 진압을 어렵게 만든 또 하나의 이유는 공장 내부에 보관된 나트륨 101kg 때문이었습니다.



나트륨은 자동차 부품 장비 가공에 사용되는 금속 재료로, 115도가 넘으면 발화합니다.



특히 물과 접촉하면 수소가스를 발생시켜 폭발 위험이 있습니다.



이 때문에 일반적인 물 진화가 불가능하고, 마른 모래나 팽창 질석 등 금속 화재 진화를 위한 전용 물질을 사용해야 하는데, 충분한 소화 물량 확보가 쉽지 않았던 겁니다.



[공하성/우석대학교 소방방재학과 교수 : 나트륨 화재 특성상 불이 한 번 붙으면 이게 공기 중에 수분과 또 만나서 급격하게 순간적으로 폭발로 이어집니다. 폭발이 계속 이어지기 때문에 대응하는 데도 상당히 어려움을 겪을 수가 있습니다.]



공장 내부에는 사용하지 않은 나트륨 50kg과 사용하고 남은 폐기물 51kg 총 101kg이 보관돼 있었는데, 소방 당국은 이를 옮긴 뒤 헬기 출동을 요청해 본격 화재 진압을 시작했습니다.



진압이 더뎌지는 가운데 공장의 조립식 철골 구조는 불길을 더 키웠습니다.



샌드위치 패널의 내부 단열재가 급격히 연소하면서 불길이 순식간에 옆 동으로 번져 나간겁니다.



소방당국은 오늘(21일) 오전 화재 원인 규명을 위한 1차 합동 감식에 나설 예정입니다.



(취재 : 여현교, 영상편집 : 나홍희, 제작 : 디지털뉴스부)