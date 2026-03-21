"대전 공장 화재 실종자 4명, 붕괴한 부분에 있을 듯"

▲ 21일 오전 대형 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업의 외관 모습

어제(20일) 낮 화재가 발생한 대전 자동차 부품 공장에서 아직 연락이 닿지 않은 4명은 붕괴한 잔해 속이 있을 가능성이 큰 것으로 파악됐습니다.남득우 대전 대덕소방서장은 오늘(21일) 오전 언론 브리핑에서 "건물이 붕괴한 부분에 실종자가 계실 것으로 보고, 안전 진단을 받은 뒤 철거할 예정"이라고 밝혔습니다.또 "철거 과정에서 붕괴 우려가 있어 안전 진단 결과 어떤 부분부터 철거할지 결정하면 그곳부터 수색에 나서겠다"고 전했습니다.이번 화재로 건물이 내려앉은 부분은 동관 주차장 뒤편 부분입니다.소방당국은 건물 안전 진단을 마친 뒤 전날 밤 10시 56분쯤부터 구조대원들을 공장 건물 내부로 투입해 인명 수색을 진행했습니다.수색이 진행된 곳은 건물이 무너지지 않은 곳으로, 전날 밤 11시 3분쯤 2층 휴게실 입구에서 1명, 오늘 새벽 0시 20분쯤 3층 헬스장으로 추정되는 공간에서 9명이 잇달아 발견됐습니다.소방당국은 오전부턴 인명 구조견 두 마리를 공장 내부로 투입해 수색을 진행하고 있습니다.현재까지 인명 피해는 사망자 10명, 부상자 59명 등 총 69명으로 집계됐고, 실종자는 현재 4명입니다.부상자 가운데는 구조 과정서 다친 소방관 2명도 포함됐습니다.사망한 10명 가운데, 40대 남성 1명의 신원이 확인됐고 나머지 9명에 대해선 가족과 유전과(DNA) 검사 등 신원 확인 작업이 진행되고 있습니다.(사진=연합뉴스)