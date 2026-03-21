"일론 머스크, 고의로 트위터 주가 떨어뜨렸다…투자자에게 배상해야" 평결 나와

▲ 일론 머스크

일론 머스크가 과거 트위터(현재 엑스·X) 인수 과정에서 고의로 주가를 떨어뜨렸다며 투자자들에게 배상해야 한다는 평결이 나왔습니다.AP 통신과 블룸버그 통신에 따르면 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 배심원단은 현지시간 20일 머스크와 트위터 투자자 간 민사 소송에서 트위터에 스팸·가짜 계정이 만연하다고 주장한 머스크의 게시물 때문에 투자자들이 속아 넘어갔다며 이같이 평결했습니다.다만, 계획적인 조작이 있었던 것은 아니라고 보고 일부 사기 혐의에 대해서는 무죄 의견을 냈습니다.배심원단은 머스크가 주당 3∼8달러(하루 기준)를 배상해야 한다고 판단했습니다.기관 투자자와 개인 투자자가 함께 제기한 집단소송이었던 만큼 머스크가 지불해야 할 금액은 수십억 달러에 이를 것이라고 NBC 뉴스는 전망했습니다.이번 소송은 머스크의 트위터 인수 과정을 문제 삼은 것입니다.머스크는 2022년 4월 트위터를 주당 54.20달러, 총 440억 달러(약 64조 원)에 인수하겠다고 계약을 체결했다가 돌연 "스팸 및 가짜 계정이 트위터 사용자의 5% 미만이라는 계산의 구체적인 근거를 기다리는 동안 인수 거래를 일시적으로 보류한다"는 트윗(트위터 게시물)을 올렸습니다.이 때문에 투자자들이 크게 동요했고 주가가 주당 30달러 선까지 떨어지기도 했습니다.같은 해 트위터가 소송까지 제기하자 머스크는 원래 계약 조건대로 인수를 마무리한 바 있습니다.