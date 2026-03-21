EU가 수입한 중국차, 처음으로 수출 앞섰다

▲ 독일 베를린에 중국 전기차 브랜드 BYD 대리점이 서 있다.

유럽연합(EU)의 중국산 자동차와 부품 수입이 사상 처음으로 수출을 앞질렀다고 독일 경제지 한델스블라트가 현지시간 20일 보도했습니다.컨설팅업체 EY에 따르면 지난해 EU가 중국에 수출한 자동차와 자동차 부품은 약 160억 유로(27조 8천억 원)어치, 수입은 약 220억 유로(38조 3천억 원)어치로 집계됐습니다.수출이 1년 사이 34％ 급감한 반면 수입은 8％ 늘어 자동차 부문에서 처음 적자를 냈습니다.이는 중국 업체들의 저가·물량 공세가 유럽 시장에서도 점차 먹히고 중국이 전세계 전기차 배터리 시장을 주도하는 반면 유럽 최대 규모인 독일 자동차 산업은 장기 침체에 빠졌기 때문으로 보입니다.독일의 대중국 자동차·부품 수출액은 2022년 약 300억 유로(52조 2천억 원)에서 지난해 136억 유로(23조 7천억 원)로 3년 사이 절반 이상 줄었습니다.같은 기간 수입액은 60％ 넘게 늘어 지난해 74억 유로(12조 9천억 원)를 기록했습니다.중국은 과거 독일산 자동차를 미국 다음으로 많이 수입했으나 지난해는 6위에 그쳤습니다.EY는 "추세가 계속되면 2026년에는 수출과 수입이 균형을 이룰 것"이라고 전망했습니다.다만 폭스바겐과 BMW 등 상당수 독일 업체들이 중국에서 만든 자동차를 유럽에 역수출해 중국산 수입 급증이 꼭 중국 업계의 성장세를 보여주는 건 아니라고 ARD방송은 해설했습니다.(사진=게티이미지)