[속보] 정부 "대전 공장 화재 중앙합동 재난피해자 지원센터 설치"

▲ 대전 안전공업서 밤샘 수색·조사

정부는 다수의 인명 피해를 낸 대전 공장화재 수습과 피해 지원을 위해 행정안전부를 중심으로 중앙합동재난피해자지원센터를 설치했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.대덕문화체육관에 설치된 지원센터에서는 22개 피해지원 기관이 한 곳에 모여 ▲ 민원 접수 ▲ 긴급구호 ▲ 의료·심리지원 ▲ 융자 및 세금·국민연금 상담 등을 피해자와 가족들에게 통합 제공합니다.대전시와 대덕구도 일대일(1:1) 전담공무원을 배치해 피해자 및 가족들의 어려운 부분을 살피기 위해 행정력을 집중하겠다는 계획입니다.아울러 현장 상황을 정확하게 전달하기 위한 브리핑을 진행하고, 사고 수습과 동시에 사고 원인에 대한 정밀 조사를 진행합니다.고용노동부와 경찰청, 소방청은 합동 감식 등을 통해 화재 및 급속 확산 이유, 대피 경로의 안전성, 근로자 안전교육 실태 등을 파악하겠다는 방침입니다.윤호중 행안부 장관은 이날 정부세종청사에서 중대본 회의를 주재하고 "현장 소방대원분들의 안전을 최우선으로 고려해 수습 활동을 진행해달라"며 "정부는 조속히 사고가 수습될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.행안부에 따르면 어제 대전 자동차 부품 공장에서 발생한 화재로 10명이 숨지고, 59명의 중·경상자가 나오는 등 69명의 인명피해가 발생했습니다.부상자 중에는 소방대원 2명이 포함됐습니다.공장 내부에 있던 4명은 아직도 연락이 닿지 않는 실종상태입니다.