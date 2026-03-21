BTS 컴백 공연에 광화문역 오후 2시부터 무정차 통과

▲ 광화문 광장 일대 교통통제

방탄소년단(BTS) 컴백 공연이 펼쳐지는 서울 광화문 광장 일대에는 21일 새벽부터 광범위한 교통통제가 실시됩니다.세종대로·사직로 등 도로 통제부터 광화문역·시청역·경복궁역 등 지하철 무정차 통과, 시내버스 우회 운행까지 이뤄지는 만큼 관련 정보 숙지가 필요합니다.공연 전날 오후 9시부터 통제가 시작된 세종대로 광화문∼시청 구간 도로는 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지 33시간 동안 차가 다닐 수 없습니다.이날 사직로·율곡로(오후 4∼11시), 새문안로(오후 7∼11시), 광화문지하차도(정부청사→이마교차로 방향·오후 7∼11시)도 통제됩니다.서울시는 도로 통제에 맞춰 대중교통을 운행합니다.지하철은 광화문역·시청역·경복궁역 역사를 폐쇄하고 무정차 통과합니다.새벽 5시부터 일부 출입구 폐쇄를 시작해 오후 2∼3시부터는 출입구 29곳을 폐쇄한 뒤 무정차 통과합니다.인근 역사도 혼잡도에 따라 무정차 통과가 시행될 수 있습니다.5호선 광화문역은 오후 2∼10시, 3호선 경복궁역과 1·2호선 시청역은 오후 3∼10시 무정차 통과하게 되며 지하철을 이용하려면 근처 역으로 이동해야 합니다.공연이 끝난 밤 10시부터는 세 역에서 지하철 이용이 가능해집니다.서울시는 밤 9시부터는 2·3·5호선에 빈 상태의 임시열차를 각각 4대씩 총 12대 투입해 평시보다 운행을 24회 늘립니다.임시열차는 관람객이 조속하게 귀가하고 다른 지역으로 흩어지도록 투입되는 것으로, 모든 구간을 운행하지 않고 회차할 역까지만 이동합니다.시내버스는 경찰의 통제에 따라 임시 우회 운행합니다.세종대로·사직로·새문안로 등을 경유하는 51개(마을, 경기 버스 포함하면 86개) 노선을 우회 운행합니다.세종대로는 전날 밤 9시부터 우회 운행이 시작됐고, 사직로·새문안로도 이날 오후 4시부터 우회 운행됩니다.공연이 끝난 밤 11시부터는 전부 정상 운행합니다.오전 8시부터 예정됐던 광화문역 중앙버스전용차로 정류장 무정차 통과는 경찰 요청에 따라 첫차부터 시행합니다.보행자 안전을 위해 행사장 인근 1㎞ 이내 58개 따릉이 대여소, 거치대 692대 운영은 22일 오전 9시까지 중단됩니다.전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM) 및 전기자전거를 운영하는 7개사도 22일 오전 9시까지 서비스를 중단합니다.이날 오전 9시부터 오후 10시까지 광화문과 세종대로 일대 행사장 주변 도로를 대상으로 불법 주정차 특별 단속도 시행되며 CCTV 차량이 순회하며 단속에 불응할 경우 과태료를 부과하고 견인할 예정입니다.