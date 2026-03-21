임성재, PGA 투어 발스파 챔피언십 2R도 선두

▲ 임성재

미국프로골프(PGA) 투어 발스파 챔피언십(총상금 910만 달러)에서임성재가 2라운드까지 선두 질주를 이어갔습니다.임성재는 21일(한국시간) 미국 플로리다주 팜하버의 이니스브룩 리조트 앤드 골프클럽 코퍼헤드 코스(파71·7천352야드)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 5개와 보기 3개를 묶어 2언더파 69타를 쳤습니다.중간 합계 9언더파 133타를 기록한 임성재는 1라운드에 이어 단독 선두에 이름을 올렸습니다.2위 데이비드 립스키(미국·8언더파 134타)와는 한 타 차입니다.지난 시즌까지 7년 연속으로 플레이오프 최종전에 진출할 정도로 꾸준함을 자랑하는 임성재는 올 시즌 초반에는 손목 부상 여파로 부진했다가 이번 대회에서 완벽하게 반등하는 분위기입니다.이달 초 아널드 파머 인비테이셔널로 시즌을 시작한 그는 아널드 파머 대회와 지난주 플레이어스 챔피언십에서 연속 컷 탈락했습니다.하지만 이번 대회에서 첫날 7언더파를 몰아쳐 단독 선두로 나서더니 2라운드에서도 타수를 줄이며 자리를 지켜내 우승 기대감을 부풀렸습니다.PGA 투어에서 2승을 거둔 임성재는 2021년 10월 슈라이너스 칠드런스 오픈 이후엔 4년 넘게 트로피를 추가하지 못하고 있습니다.이날 1번 홀(파5)에서 경기를 시작한 임성재는 전반에는 타수를 잃었습니다.2번 홀(파4)에서 보기를 적어냈고, 이후 버디와 보기 2개씩을 번갈아 써내며 전반을 마쳤습니다.하지만 임성재는 11번 홀(파5)에서 벙커에서 세 번째 샷을 그린에 잘 올린 뒤 버디를 잡아냈고, 다음 홀(파4)에서는 그린 가장자리에서 5ｍ 넘는 버디 퍼트를 떨어뜨려 기세를 올렸습니다.이후엔 파를 지켜 나가다가 17번 홀(파3)에서 한 타를 더 줄였습니다.교포 선수 더그 김이 공동 3위(7언더파 135타)에 올랐고, 브룩스 켑카는 토니 피나우(이상 미국) 등과 공동 10위(4언더파 138타)에 자리했습니다.김주형은 한 타를 줄여 중간 합계 3언더파 139타를 작성, 공동 16위로 순위가 한 계단 올랐습니다.김성현은 11∼14번 홀 연속 버디를 포함해 3타를 줄여 39계단 뛰어오른 공동 27위(2언더파 140타)로 반환점을 돌았습니다.중간 합계 1오버파 143타, 공동 59위까지 컷을 통과한 가운데 디펜딩 챔피언 빅토르 호블란(노르웨이)은 이날만 4타를 잃고 공동 85위(3오버파 145타)에 그쳐 타이틀 방어가 불발됐습니다.(사진=게티이미지)