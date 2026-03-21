차상현 감독 불승인 받은 배구협회, 여자대표팀 감독 공모 돌입

▲ 여자배구 대표팀 사령탑으로 내정됐다고 대한체육회로부터 불승인된 차상현 감독

여자배구 국가대표팀 사령탑으로 내정됐던 차상현 전 GS칼텍스 감독이 대한체육회로부터 불승인 결정을 받음에 따라 대한배구협회가 재공모에 들어갔습니다.21일 배구협회에 따르면 협회는 홈페이지를 통해 '2026년 한국 여자배구 국가대표 지도자 공개모집' 공지를 올렸습니다.이는 전날 차상현 감독 내정자가 대한체육회로부터 감독 선임 과정에 '절차상 하자'가 있다며 '불승인' 결정을 받은 데 따른 후속 조치입니다.체육회는 협회 경기력향상위원회(위원장 박미희) 결정 과정에서 위원 수 7명 요건을 채우지 않은 채 6명이 결정했다며 승인을 거부했습니다.협회는 대표팀 감독과 코치를 패키지 형태로 뽑을 예정이며 다음 달 3일까지 공모 신청을 받습니다.감독 후보 자격은 지도 경력 5년 이상과 배구 전문스포츠지도사 2급 이상 자격이 있는 사람이며, 지도 경력이 2년 이상 5년 미만이더라도 2년 이상 국가대표 선수 경력과 배구 전문스포츠지도사 2급 자격증이 있으면 신청할 수 있습니다.다만 '전임제 감독' 원칙에 따라 감독 선임 시 다른 직무를 겸하지 않아야 합니다.새 감독은 2028년까지 3년 계약하는데 올해 9월 아이치·나고야 아시안게임 결과에 따라 재신임 여부가 결정되는 '1+2년' 계약 형태입니다.협회는 다음 달 6일 감독 지원자에 대한 면접 과정을 거쳐 같은 달 중순 이전에 선임 절차를 끝낼 계획입니다.오는 4월 말 소집 예정인 여자 대표팀은 올해 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL)에 출전하지 못하기 때문에 오는 6월 아시아배구연맹(AVC) 네이션스컵과 7월 동아시아선수권, 8월 아시아선수권, 9월 아시안게임에 참가합니다.(사진=대한배구협회 제공, 연합뉴스)