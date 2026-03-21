뉴욕증시, 이란에 지상군 진짜 투입되나…나스닥 2%↓ 마감

뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 지상군을 투입하는 방안을 본격적으로 검토하고 있다는 보도에 위험 회피 심리가 확산했습니다.



20일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 443.96포인트(0.96%) 하락한 45,577.47에 거래를 마감했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 100.01포인트(1.51%) 떨어진 6,506.48, 나스닥종합지수는 443.08포인트(2.01%) 급락한 21,647.61에 장을 마쳤습니다.



이란이 쿠웨이트 에너지 인프라를 또 타격했다는 소식에 투자 심리는 다시 위축됐습니다.



이에 더해 트럼프가 이란의 원유 수출 거점인 하르그 섬을 봉쇄하는 방안과 지상군 투입을 본격적으로 검토한다는 소식, 미군 해병대가 이란에 증파됐다는 소식에 투매가 나왔습니다.



이란은 이날도 쿠웨이트의 정유 시설을 폭격했습니다.



쿠웨이트 국영석유회사(KPC)는 "미나 알아마디 정유단지가 오늘 새벽 드론 공격을 받아 여러 유닛에서 불이 났다"며 "예방적 조처로 피해 시설 일부의 가동을 중단했다"고 발표했습니다.



앞서 카타르의 액화천연가스(LNG) 시설이 이란의 폭격을 받으면서 국제 유가와 천연가스 가격이 급등한 바 있습니다.



이란이 미국의 경고에도 인접국 에너지 시설에 공격을 이어가면서 인플레이션 공포가 투심을 냉각시켰습니다.



오후 들어서는 트럼프가 결국 이란에 지상군을 투입할 것이라는 관측이 위험 회피 심리를 자극했습니다.



미국 CBS는 미국 국방부가 이란에 지상군을 파병하기 위해 상세한 준비를 해왔다며 트럼프는 이를 숙고하고 있다고 보도했습니다.



전날 트럼프는 "어디에도 병력을 보내지 않는다"고 밝혔지만 실제론 지상군 파병을 진지하게 검토하고 있던 것입니다.



트럼프는 또 미군이 이란 하르그 섬을 점령하거나 봉쇄하는 방안을 검토하고 있다는 언론 보도에 대해 긍정도 부정도 하지 않았습니다.



미국 캘리포니아에 주둔하던 해병대원 약 2천200~2천500명이 군함 3척과 이란으로 향했다는 보도도 나왔습니다.



이 같은 소식에 S&P500 지수는 장 중 2% 넘게 낙폭을 확대하기도 했습니다.



지상군이 투입되면 군사 시설에 국한되던 이란 전쟁은 전선이 확대되고 장기화할 가능성이 커집니다.



베어드의 로스 메이필드 투자 전략가는 "지상군 투입으로 사태가 악화하면 앞으로 최소 몇 주 동안은 유가와 천연가스 가격이 높게 유지될 가능성이 크다"며 "이 지역의 에너지 인프라 관련 소식 하나하나에 시장이 집중할 것"이라고 말했습니다.



중·소형주 위주로 구성된 러셀2000 지수는 2% 넘게 급락하며 조정 국면에 진입했습니다.



통상 전고점 대비 10% 이상 주가가 하락했을 때 시장은 조정 국면에 진입했다고 판단합니다.



업종별로는 금융과 에너지를 제외한 모든 업종이 떨어졌습니다.



유틸리티는 4%, 부동산은 3% 넘게 폭락했고 기술과 통신서비스, 소재, 임의 소비재도 2% 안팎으로 밀려났습니다.



시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업도 투매를 피해 갈 순 없었습니다.



엔비디아는 3% 넘게 떨어졌고 알파벳과 테슬라, 메타도 3% 안팎으로 내렸습니다.



ASML은 3.6%, 마이크론테크놀러지는 4.81% 하락했고 팔란티어도 3.21% 밀렸습니다.



인텔은 5.00% 하락했습니다.



시카고 상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 올해 12월 말까지 기준금리가 동결될 확률을 66.6%로 반영하고 있습니다.



전날 마감 무렵의 80.3%에선 내려왔습니다.



대신 연말까지 25bp 금리 인상 확률이 23.2%까지 올라갔습니다.



시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 2.72포인트(11.31%) 오른 26.78을 가리켰습니다.