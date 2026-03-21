1. 대전 화재 밤샘 수색…실종자 14명 중 10명 사망



어제(20일) 오후 대전의 자동차 부품 공장에서 큰 불이 나 59명이 다치고 14명이 실종됐습니다. 밤샘 수색작업 끝에 실종자 14명 가운데 10명이 숨진 것을 확인했습니다.



2. 정부 "호르무즈 정상 공동성명에 동참"



우리 정부가 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄하는 7개국 정상 공동성명에 동참하기로 했습니다. 외교부는 호르무즈 해협 통항 차질이 우리 경제에 미치는 직접적 영향을 고려한 결정이라고 설명했습니다.



3. "나토는 겁쟁이"…"트럼프, 지상군 파병 고민 중"



트럼프 대통령이 미국은 호르무즈가 필요없다면서 한국 같은 나라들이 관여해야 한다고 또다시 말했습니다. 트럼프 대통령이 이란에 지상군을 투입할 것인지를 놓고 고민하고 있다는 보도도 이어지고 있습니다.



4. 오늘 BTS 컴백 공연…광화문 일대 교통통제



방탄소년단이 3년 9개월 만에 새 앨범을 공개하고 오늘 광화문 광장에서 컴백 공연을 펼칩니다. 광화문 일대에는 최대 26만 명이 몰릴 것으로 예상돼 차량과 대중교통이 통제됩니다.