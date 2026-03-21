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영국 핵잠수함 기지 진입하려던 이란인 등 2명 체포

홍영재 기자
작성 2026.03.21 04:27 조회수
영국 핵잠수함 기지 진입하려던 이란인 등 2명 체포
▲ 영국이 보유한 4척의 핵탄두 탑재 잠수함 중 하나인 뱅가드급 잠수함 HMS 비질런트를 방문한 모습.

영국에서 이란인 남성을 포함한 2명이 영국 해군 핵잠수함 거점 기지에 잠입을 시도한 혐의로 경찰에 체포됐다고 BBC 방송 등 영국 매체들이 20일(현지시간) 보도했습니다.

스코틀랜드 경찰은 지난 19일 오후 5시쯤 패슬레인에 있는 클라이드 해군기지에서 34세 남성과 31세 여성을 체포했다고 밝혔습니다.

영국 해군도 클라이드 기지에 진입하려다 실패한 2명이 경찰에 체포됐다고 확인했습니다.

이 기지는 스코틀랜드 내 최대 군사 기지로, 트라이던트 핵미사일을 탑재한 뱅가드급 잠수함과 애스튜트급 핵추진 잠수함의 모항 기지입니다.

당국은 피의자들의 국적 등 상세한 신원을 밝히지 않았습니다.

BBC는 남성은 이란인이며 여성의 국적은 알려지지 않았지만 이란인은 아닌 것으로 보인다고 전했습니다.

피의자들이 기지에 진입하려 한 동기는 알려지지 않았습니다.

안보 소식통들은 이들이 간첩행위를 하려 한 것인지 판단하기 이르지만, 영국 내 이란 관련 위협 가능성에 대한 우려가 커진 상황이라고 지적했다고 일간 가디언은 전했습니다.

앞서 존 힐리 영국 국방장관은 이란 전쟁이 시작된 다음날인 지난 1일 BBC와 인터뷰에서 영국이 테러 위협 수준을 재검토하고 있다고 밝힌 바 있습니다.

현재 영국 테러 위협 수준은 '상당함'입니다.

(사진=게티이미지코리아)
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