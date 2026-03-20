울산, 창단 첫 KBO 퓨처스리그 경기에서 패배

▲ 20일 프로야구 KBO 퓨처스(2군)리그 울산 웨일즈의 창단 첫 홈 개막전이 열린 울산 문수야구장이 관중으로 가득 차 있다.

2026시즌부터 프로야구 KBO 퓨처스(2군) 리그에 합류한 울산 웨일즈가 역사적인 창단 첫 경기를 치렀습니다.울산은 오늘 울산 문수야구장에서 열린 롯데 자이언츠와 퓨처스리그 경기에서 1-3으로 패했습니다.이날 경기를 앞두고 김두겸 울산광역시장과 허구연 한국야구위원회(KBO) 총재는 각각 시구와 시타자로 나섰습니다.또한 울산시립합창단의 축하 공연과 다양한 공연으로 분위기를 띄웠습니다.KBO리그 최초의 시민 구단인 울산은 장원진 감독이 지휘봉을 잡은 팀입니다.이날 선발로 등판한 오카다 아키타케는 5이닝 4피안타(1홈런) 4탈삼진 3실점(2자책점)으로 잘 던졌으나 패전 투수가 됐습니다.또 울산은 첫 경기 승리를 위해 선발 요원인 고바야시 주이를 두 번째 투수로 마운드에 올렸습니다.고바야시는 3이닝 1피안타 2탈삼진 무실점으로 호투했습니다.롯데는 1회 1번 타자 황성빈이 3루수 실책으로 출루한 뒤 도루로 2루, 투수 보크로 3루까지 진루하고 박재엽의 내야 땅볼 때 홈을 밟아 울산에 창단 첫 실점을 안겼습니다.2회에는 신윤후의 홈런이 나왔고, 5회에는 노아웃 1, 3루에서 이지훈의 내야 땅볼 때 3루 주자 이태경이 홈에 돌아왔습니다.울산은 2회 반격에서 김동엽이 볼넷을 골라 창단 첫 출루에 성공했고, 곧이어 변상권의 중전 안타로 창단 첫 안타가 나왔습니다.롯데 선발 현도훈에게 6.1이닝 1안타 5삼진으로 꽁꽁 묶였던 울산은 8회에서야 창단 첫 점수를 냈습니다.1아웃 만루에서 최보성의 유격수 땅볼 때 3루 주자 노강민이 홈을 밟았습니다.그러나 더는 따라가지 못하고 그대로 경기에서 패했습니다.(사진=연합뉴스)