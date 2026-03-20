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이란군, 미·이스라엘 군인에 "안전한 곳 없다" 경고

홍영재 기자
작성 2026.03.20 22:59 조회수
이란군, 미·이스라엘 군인에 "안전한 곳 없다" 경고
▲ 중동 전쟁

이란 군 당국이 20일(현지시간) 자국을 공격한 미국과 이스라엘의 공직자, 군 지휘관들을 추적해 보복하겠다고 경고했습니다.

아볼파즐 셰카르치 이란군 수석대변인은 이날 국영TV를 통해 발표한 성명에서 "당신들의 비겁한 관리와 지휘관, 조종사, 그리고 사악한 병사들을 일일이 지켜보고 있다"고 밝혔습니다.

이어 "확보한 정보에 기반해 볼 때 이제부터 전 세계의 산책로와 리조트, 관광지 및 위락시설 그 어디도 당신들에게는 더 이상 안전한 곳이 되지 못할 것"이라고 강조했습니다.

이러한 발언은 최근 잇따른 이란 핵심 인사 피격에 대한 보복 의지로 풀이됩니다.

특히 군사 시설뿐만 아니라 평상시 민간 휴양지까지 추적해 보복할 수 있다는 뜻이어서 주목됩니다.

이란은 이번 전쟁 중 미국과 이스라엘의 표적 공습에 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자를 비롯해 알리 라리자니 최고 국가안보회의(SNSC) 사무총장, 골람레자 솔레이마니 바시즈 민병대 총지휘관, 에스마일 하티브 정보부 장관 등 정권의 핵심 인사들을 잃었습니다.

이날은 알리 모하마드 나이니 이슬람혁명수비대(IRGC) 대변인이 미국과 이스라엘의 공습에 사망했다고 타스님 통신 등 이란 관영 매체가 전했습니다.
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