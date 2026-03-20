우크라, 중동 5개국에 드론 요격 부대 배치

▲ 우크라이나식 저가 요격 드론

이란발 드론 대응법을 동맹국에 전수 중인 우크라이나가 중동 5개국에 드론 요격 부대를 배치했다고 로이터통신이 20일(현지시간) 보도했습니다.외신에 따르면 루스템 우메로프 국가안보국방위 서기는 이날 소셜미디어에 "아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 카타르, 쿠웨이트, 요르단 등 중동 5개국에 우크라이나 드론 요격 부대가 배치됐다"고 밝혔습니다.그러면서 "요격 부대 배치는 민간 및 핵심 인프라를 보호하기 위한 것으로 배치 지역 확대를 검토 중"이라고 덧붙였습니다.우크라이나는 동맹국에 드론 전문가를 직접 파견하는 등 전장 노하우를 활용한 '드론 외교'에 집중하고 있습니다.중동 사태를 계기로 동맹 관계를 확대하겠다는 의돕니다.우크라이나는 지난 4년간 러시아와 전쟁 동안 효과적인 드론 요격 기술을 축적한 것으로 알려졌습니다.러시아는 이란제 샤헤드 드론과 이 드론을 바탕으로 개발한 게란 드론을 사용합니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 소셜미디어에 "안보 보장과 생명 보호에 우크라이나의 전문성이 모든 파트너에게 인정받는 것이 중요하다"고 썼습니다.