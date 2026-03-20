대전 공장 큰 불…14명 연락두절·55명 부상

<앵커>



오늘(20일) 오후 대전의 한 자동차 부품 공장에서 큰 불이 났습니다. 6시간 만에 큰 불길을 잡았지만, 직원 55명이 다쳤고, 14명은 현재까지 연락이 닿지 않고 있습니다.



먼저, 김태원 기자입니다.



<기자>



수 킬로미터 떨어진 곳에서도 보일만큼 거대한 연기 기둥이 솟구칩니다.



소방헬기까지 동원돼 소화 물질을 뿌리지만 불길은 쉽게 잡히지 않습니다.



대전 대덕구 문평동의 자동차 부품 제조공장에서 오늘 오후 1시 17분쯤 불이 시작됐습니다.



불이 난 건물은 3층짜리 공장 2개 동으로, 연결 통로로 이어져 있는데 화재가 시작된 건물은 모두 불에 탔고, 옆 건물까지 불이 옮겨 붙었습니다.



오늘 불로 유독가스를 들이마시거나 불길을 피해 건물 2층과 3층에서 뛰어내리다가 직원 55명이 크고 작은 부상을 입었습니다.



화재 당시 공장엔 170명이 근무 중이었던 걸로 파악됐는데, 아직까지 14명은 연락이 닿지 않고 있습니다.



앞서 소방당국은 화재 발생 36분 만인 1시 53분 국가소방동원령을 발령해 진화 작업을 벌였고, 오후 7시 12분쯤 큰 불길을 잡았습니다.



불이 일부 꺼지고 난 뒤에도 건물 내부 안전 확보에 시간이 걸려 구조대 투입은 밤 10시 30분 넘어 시작됐습니다.



[남득우/대전 대덕소방서장 : 화재로 인한 고온과 건물 손상으로 구조 활동의 위험성이 매우 높은 상황입니다. 철골 구조물의 열변형으로 붕괴 위험이 있어….]



소방당국은 휴대전화 위치추적을 통해 연락이 두절된 직원들이 공장에 있을 걸로 보고, 공장 도면을 토대로 야간 수색 작업을 벌이고 있습니다.



화재가 시작된 위치는 아직 확인되지 않았지만, 3층과 4층, 그리고 건물 옥상이 가장 많이 불에 탄 걸로 파악됐습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 이승진, 화면제공 : 대전광역시·소방청·시청자 송영훈)