민주, 울산시장 최종 후보 김상욱…과반 득표로 결선 없이 선출

▲ 민주당 김상욱 울산시장 후보

6·3 지방선거에서 더불어민주당 울산시장 최종 후보로 김상욱 후보가 선출됐습니다.소병훈 중앙당 선거관리위원장은 오늘(20일) 여의도 중앙당사에서 울산시장 후보 본경선 결과, 김상욱 후보가 이선호·안재현 후보를 제치고 최종 후보자로 확정됐다고 밝혔습니다.김 후보는 지난 18∼20일 진행된 경선에서 과반 득표를 얻어 결선 투표 없이 최종 후보로 본선에 직행하게 됐습니다.경선 결과는 권리당원 투표와 국민여론조사 결과를 각 50%씩 반영해 산출됐습니다.현역 국회의원인 김 후보가 지방선거에 출마하게 되면서 김 후보 지역구인 울산 남구갑은 국회의원 보궐선거를 치르게 됐습니다.현재까지 확정된 6·3 지선과 동시에 치러지는 국회의원 재·보궐 선거구는 인천 계양을, 경기 안산갑, 경기 평택을, 충남 아산을, 전북 군산김제부안갑 등 5곳입니다.하지만 울산 남구갑을 비롯해 지선에 출마하는 현역 의원들이 속속 확정되면서 재보선 역시 판이 더욱 커질 전망입니다.(사진=연합뉴스)