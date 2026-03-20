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아시아 여자배구 챔피언스리그 대진 완성…한국팀, 쿠웨이트와 8강

배정훈 기자
작성 2026.03.20 20:18 조회수
아시아 여자배구 챔피언스리그 대진 완성…한국팀, 쿠웨이트와 8강
▲ AVC 챔스리그 조 추첨식에 참석한 수자라 AVC 회장(왼쪽 4번째)과 김연경(5번째).

아시아 여자배구 클럽팀 최강을 가리는 2026 아시아배구연맹(AVC) 챔피언스리그 인천(4월 26일∼30일, 인천 삼산월드체육관) 대진이 완성됐습니다.

AVC는 오늘 인천 하버파크호텔에서 라몬 수자라 AVC 회장과 홍보대사인 '배구 여제' 김연경 등이 참석한 가운데 대진 추첨 행사를 진행했습니다.

한국 V리그를 대표하는 팀은 쿠웨이트의 살와 알 사바 스포츠클럽과 8강 대결을 벌이는 가운데 여기서 이기면 이란-태국 팀 승자와 4강에서 맞붙습니다.

V리그 팀은 확정되지 않았으며 지난 2024-2025시즌 챔피언 흥국생명이 참가할 가능성이 큰 것으로 전해졌습니다.

이란 팀으로는 한국 여자배구 '레전드' 이도희 감독이 이끄는 풀라드 MS(FMS)가 참가합니다.

FMS는 이달 초 열린 중앙아시아배구협회(CAVA) 여자 클럽 대항전에서 우승을 차지했고, 이도희 감독은 미국-이란 전쟁 사태로 일시 귀국한 상태입니다.

반대편 8강은 일본-인도네시아, 중국-카자흐스탄 대결로 정해졌습니다.

이번 대회는 아시아 각 지역을 대표하는 최정상급 여자 클럽이 참가해 아시아 챔피언을 가리는 국제대회입니다.

우승팀은 국제배구연맹(FIVB) 세계 챔피언스리그 출전권을 얻습니다.

(사진=AVC 챔피언스리그 인천 조직위 제공, 연합뉴스)
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