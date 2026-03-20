[날씨/XR] BTS 공연 날, 맑고 일교차 커…"겉옷 필수"

이번 주말에 야외 활동 계획하신 분들 많으시죠.



내일(21일)은 하늘 대체로 맑겠고, 일요일에는 구름양만 늘면서 야외 활동하는 데 큰 불편 없겠습니다.



다만 낮과 밤의 기온 차이가 크게 벌어져서 옷차림에 신경을 잘 쓰셔야겠습니다.



보시는 건 내일 대규모의 인파가 모이는 서울 광화문의 기온을 시간대별로 나타낸 그래프인데요.



이렇게 아침 최저 기온은 2도로 쌀쌀하겠지만, 정오를 지나면서 낮 기온이 14도까지 크게 오르겠고요, 해가 저물면서 기온이 크게 떨어져서 저녁 9시경에는 7도 안팎까지 떨어지겠습니다.



낮에는 니트 한 겹으로도 활동하기가 수월하겠지만, 저녁에는 어느 정도 두께감 있는 겉옷을 착용하셔야겠습니다.



다음으로 위성 영상 살펴보면서 우리나라 주변 하늘 표정 보겠습니다.



보시는 것처럼 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있는데요.



내일도 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압 영향을 받으면서 전국 하늘이 대체로 맑겠고, 대기질도 무난하겠습니다.



다만 밤사이 서쪽 지역에는 안개가 다소 끼겠습니다.



아침 기온은 서울이 2도로 오늘과 비슷하게 출발하겠고요, 낮에는 강한 볕에 온화한 서풍까지 더해지면서 서울이 15도, 대구가 18도까지 오르겠습니다.



다음 주에는 날이 한층 더 포근해질 전망입니다.



아침과 낮 기온 모두 예년 수준을 크게 웃돌겠습니다.



(남유진 기상캐스터)