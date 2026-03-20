컴백 무대 D-1…26만 인파에 광화문 '요새화'

<앵커>



내일(21일) 광화문 공연엔 최대 26만 명에 달하는 기록적인 인파가 몰릴 것으로 보입니다. 경찰은 광화문 광장 일대에 요새를 방불케 하는 경비 체계를 갖추기 위해, 오늘 막바지 준비에 총력을 기울였습니다.



권민규 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 광화문 광장 일대에 거대한 펜스가 둘러쳐졌습니다.



BTS 컴백 무대를 하루 앞둔 오늘, 벌써 팬들의 발길이 이어졌습니다.



[수피세·이티티/미얀마 아미 (BTS 팬) : (공연) 보고 싶은데 티켓 못 받아서 너무 속상해요. 사람이 많이 있어서 '어떡하지' (하고 걱정했어요.)]



내일은 무대를 중심으로 숭례문까지 최대 26만 명이 몰릴 것으로 예상됩니다.



2002년 월드컵 거리 응원 이후 문화, 스포츠 행사로는 최대 규모입니다.



공연이 열리는 내일 이곳 광화문에는 경찰과 소방, 지자체까지 1만 5천 명이 넘는 인력이 투입돼 안전관리에 나섭니다.



경찰은 경찰특공대를 배치하는 한편, 차량 돌진과 같은 테러 시도를 막기 위해 주요 도로에 3중 차단선을 구축합니다.



금속탐지기를 설치해 위험물 반입을 차단하고, 거동 수상자의 경우 소지품도 확인할 계획입니다.



BTS 멤버들이 서는 무대를 중심으로 일대를 '진공상태'로 만들고, 이중, 삼중으로 펜스를 치는 등 광화문 광장을 사실상 '요새화'한단 방침입니다.



세종대로의 경우 일요일인 22일 새벽 5시까지, 인근은 밤 11시까지 차량 운행도 통제됩니다.



내일 오후 2시부터 밤 10시까지는 지하철 광화문역과 경복궁역, 시청역 등엔 지하철이 서지 않고 시내버스도 우회하는 등 대중교통이 차단됩니다.



(영상취재 : 정성화·최대웅, 영상편집 : 김윤성, 디자인 : 석진선)