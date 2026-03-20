앨범 가득 담아낸 '한국'…3년 9개월 만에 귀환

<앵커>



그룹 방탄소년단이 3년 9개월 만에 내놓은 새 앨범 '아리랑'이 공개됐습니다. 이번 앨범에는 아리랑의 선율과 성덕대왕신종 종소리 같은 한국적인 요소를 곳곳에 녹여냈는데요.



가장 한국적인 정서로 돌아온 방탄소년단의 새로운 도전, 먼저 김경희 기자가 전하겠습니다.



<기자>



삶의 거친 파도에도 굴하지 않고 앞으로 나아가겠다는 의지를 담은 타이틀곡 '스윔'입니다.



앞선 BTS 앨범들의 강렬한 타이틀곡에 비하면 음악과 뮤직비디오 모두 놀랍도록 잔잔합니다.



[폴리나/러시아 모스크바 : 팬들에게 위안과 같은 음악입니다. 다음 월드투어에 대한 큰 기대감도 갖게 합니다. 새로운 시대가 열린 느낌입니다.]



한국적인 색깔은 앨범 첫 곡에서 두드러집니다.



가사 없이 종소리만 나오는 트랙도 있습니다.



'No.29', 과거 국보의 지정번호가 있을 때 29호로 불렸던 성덕대왕신종의 소리입니다.



[RM : (종소리) 주파수가 완전히 없어질 때까지 1분 37초.]



[슈가 : 나는 이 트랙 (No.29), 인터루드(간주곡)를 끝으로 앨범 분위기가 싹 바뀌는 게….]



멤버 7명 모두가 참여한 14곡에 BTS와 팬 '아미'의 이야기를 담았습니다.



[김도헌/음악평론가 : BTS가 BTS답게 존재할 수 있느냐 없느냐를 우리가 계속 따져봤는데, 그것에 대한 고민을 멤버들이 하고 있고 그것을 프로덕션으로 완성을 했다, 그래서 방향을 제시한 앨범이라는 것에는 모두가 동의할 것 같습니다.]



서울 곳곳에서 컴백 기념 이벤트가 펼쳐졌고, BTS의 상징색, 보라색으로 꾸민 전 세계 아미들이 모여 BTS의 귀환을 반겼습니다.



3년 반 만에 7인 완전체로 등장하는 내일(21일) 무대에 대한 기대감은 최고조로 치솟았습니다.



[지아/베트남 : 너무 설레고 내일 무대를 많이 기다리고 있어요.]



[아케미 다치와나/일본 지바현 : 콘서트 표는 구하지 못했지만, 분위기를 즐기기 위해서 왔습니다.]



이번 앨범 타이틀곡 스윔의 유튜브 조회 수는 공개 6시간 만에 1천300만 뷰를 훌쩍 넘어섰습니다.



(영상취재 : 박현철·배문산·김현상, 영상편집 : 최혜영, VJ : 오세관)