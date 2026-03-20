이란, 보란 듯 '맞불 공격'…미 전투기 첫 피격

<앵커>



전쟁이 시작된 지 3주를 넘었지만, 전황은 좀처럼 진정되지 않고 있습니다. 이란과 튀르키예 접경에 나가 있는 권란 특파원을 연결해 중동 지역의 상황을 알아보겠습니다.



에너지 시설을 겨냥한 공격이 계속 이어졌다고요?



<기자>



미국과 이스라엘은 이제 에너지 시설 공격을 그만하겠다 이렇게 얘기했지만, 자국 최대 가스시설을 공격받은 이란은 보복 공격을 멈추지 않고 있습니다.



이스라엘 북부 항구도시 하이파 정유시설이 이란의 미사일 공격을 받았습니다.



CCTV 화면을 보면, 정유시설에서 불꽃이 튄 뒤에 연기가 솟구칩니다.



미사일은 이스라엘 요격시스템에 격추가 됐지만, 그 파편이 떨어지면서 시설이 파손되고 주변 지역에 전력 공급이 끊겼습니다.



쿠웨이트 미나 알 아흐마디 정유시설도 어제(19일)와 오늘 잇따라 이란 드론 공격을 받아서 가동이 중단됐습니다.



<앵커>



미국과 이스라엘에선 확전을 자제하려는 기류도 읽히는데, 중동의 전황은 어떻습니까?



<기자>



'압도적 승리를 거두고 있다'는 네타냐후 총리 기자회견이 끝나자마자, 이란은 보란 듯 이스라엘을 향해서 미사일 공격을 퍼부었습니다.



지난밤사이 예루살렘에는 공습경보가 1시간 동안 4차례나 이어졌습니다.



이스라엘도 이란 수도 테헤란을 향해서 미사일을 발사하며 기반 시설을 공격했습니다.



이렇게 양측의 무력 공방전은 멈출 기미가 보이지 않고 있습니다.



<앵커>



그리고 미군의 최고 전력 중 하나인 F-35 전투기가 공격을 받았다고요?



<기자>



미군 5세대 스텔스 전투기 F-35가 이란 상공에서 전투 임무를 수행하던 중에 이란군 사격으로 추정되는 공격을 받았습니다.



이번 전쟁에서 미국 전투기가 피격된 첫 번째 사례로 거론되고 있습니다.



그런데, 미국과 이란의 주장이 서로 엇갈립니다.



미군은 전투기가 비상착륙해야 할 상태가 돼서 아랍에미리트 기지에 착륙을 했고 또 조종사도 괜찮다고 밝혔습니다.



하지만, 이란은 우리가 격추했다, 주장을 하면서 레이더 영상도 공개했습니다.



이란 중부 상공에서 첨단 방공 시스템으로 미국 전투기에 치명타를 입혔고, 또 추락 가능성이 크다 이렇게 밝혔습니다.



이런 이란의 주장대로라면, 이란의 방공시스템이 붕괴됐다고 한 미국 국방장관의 말이 무색하게 됐습니다.



(영상취재 : 강동철·강시우 영상편집 : 박춘배)