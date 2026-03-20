공장 안 200kg…"물 뿌리면 폭발" 진화 난항

<앵커>



불이 난 공장 안에는 상당량의 나트륨이 있었습니다. 이 나트륨이 물과 접촉할 경우 폭발로 이어질 수 있어 소방 당국은 내부 진입과 진화 작업에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 공장 건물이 화재에 취약한 샌드위치 판넬 구조였던 점도 피해를 키운 원인으로 지목됩니다.



TJB 박범식 기자가 취재했습니다.



<기자>



대전 대덕산업단지 자동차 엔진 밸브 제조 공장에서 발생한 대형 화재.



소방 당국이 장비와 인력을 총동원해 진화 작업을 벌이고 있지만, 상황은 쉽지 않습니다.



화재 진압을 어렵게 만드는 가장 큰 이유는 공장 내부에 보관된 나트륨 200kg입니다.



나트륨은 자동차 부품 장비 가공에 사용되는 금속 재료로, 115도가 넘으면 발화합니다.



특히 물과 접촉하면 수소가스를 발생시키며 폭발할 수 있어 일반적인 물 진화가 불가능합니다.



때문에 마른 모래나 팽창 질석 등 금속 화재 진화를 위한 전용 물질을 사용해야 하는데, 충분한 소화 물량 확보가 쉽지 않아 진화 작업이 지연되고 있는 겁니다.



[공하성/우석대학교 소방방재학과 교수 : 나트륨 화재 특성상 불이 한 번 붙으면 이게 공기 중에 수분과 또 만나서 급격하게 순간적으로 폭발로 이어집니다. 폭발이 계속 이어지기 때문에 대응하는 데도 상당히 어려움을 겪을 수가 있습니다.]



화재에 취약한 건물 구조도 피해를 키웠습니다.



불이 난 공장 건물은 조립식 샌드위치 패널 구조로, 화재 발생 시 내부 단열재가 급격히 연소하면서 불길이 순식간에 옆 동으로 번져 나갔습니다.



또 자동차 부품 제조 공장 특성상 내부에 가연물질이 많다 보니 붕괴와 폭발 위험으로 소방대원들의 내부 진입도 어려웠습니다.



[남득우/대전 대덕소방서장 : 옥내 진입해서 완전하게 진화하기가 붕괴 우려가 있어서 어렵습니다. 그래서 잔화 정리는 장시간이 소요될 것으로 판단됩니다.]



소방당국은 공장에 보관돼 있던 나트륨을 모두 안전한 곳으로 옮긴 상태라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 김경한 TJB·윤상훈 TJB)



TJB 박범식