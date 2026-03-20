유환, 팬들에게 접근한 SNS 사칭 계정…"금전 요청 안한다" 주의 당부

배우 유환 측이 최근 급증하고 있는 SNS 사칭 계정에 대해 팬들의 각별한 주의를 당부했다.



20일 유환의 소속사 저스트엔터테인먼트는 "최근 틱톡 내에서 배우 유환을 사칭한 계정이 급증하고 있고, 관련 제보가 이어짐에 따라 피해를 방지하고자 공식 입장을 전한다"라고 밝혔다.



최근 유환은 작품 활동과 더불어 틱톡(TikTok) 라이브를 통해 글로벌 팬들과 소통 이어나가며 글로벌 팬덤의 뜨거운 관심을 받고 있다. 이러한 인기를 틈타 유환의 이름과 사진을 무단 도용한 사칭 계정들이 다수 생성되었으며, 이들이 팬들에게 접근해 혼란을 야기하고 있는 상황이다.



이에 대해 소속사 측은 "당사 및 소속 배우 유환은 어떠한 경우에도 팬 여러분께 금전 관련 요청이나 사적인 소통을 유도하지 않는다"라고 명시하며, "유환의 공식 틱톡 계정은 @onlyuhwan 단 하나이며, 해당 계정을 제외한 틱톡 내 모든 계정은 사칭에 해당한다. 사칭 계정으로 인한 금전적·정신적 피해가 발생하지 않도록 팬 여러분께서는 각별히 유의해 주시길 당부드린다"고 강조했다.



유환은 최근 종영한 SBS '오늘부터 인간입니다만'에서 대흥시민구단의 미드필더 '서범' 역으로 출연해 시청자들에게 강렬한 눈도장을 찍었다. MZ세대 특유의 솔직함과 현실적인 매력을 입체적으로 그려냈을 뿐만 아니라, 훈훈한 비주얼과 대비되는 능청스러운 뺀질미로 극에 활력을 불어넣었다는 호평을 받았다.



작품 속 캐릭터의 인기와 틱톡에서의 파급력이 시너지를 내며 향후 행보가 더욱 기대되는 배우로 주목받고 있는 만큼, 저스트엔터테인먼트는 사칭 계정에 대한 지속적인 모니터링과 적극적인 대응을 이어갈 방침이다.



한편, 유환은 지난해 Wavve WATCHA '찌질의 역사', SBS '오늘부터 인간입니다만' 등에 출연해 인상 깊은 연기를 했으며, 동시에 SNS 라이브 방송을 통해 소통하고 있다.



사진 제공 = 저스트엔터테인먼트







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)